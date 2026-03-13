台積電串聯台美日城市聯盟 陳其邁率團對話亞利桑那產官學界

陳其邁（左）、熊本縣副知事竹內信義（右），率團拜會亞利桑那州商務廳總裁Sandra Watson（中）。（高市府提供）

三個有台積電設廠的地方首長碰面了!高雄市長陳其邁與日本熊本縣廳共組「台日城市聯合訪美團」，首站抵達美國亞利桑那州，美國時間12日出席「亞利桑那州產業圓桌論壇」，寫下高雄、熊本與亞利桑那三地首度聯合對話的歷史新頁，針對強化半導體全球供應鏈韌性及國際人才培育，進行深入對話。

陳其邁此行偕同熊本縣訪團，先拜會亞利桑那州商務廳總裁珊卓·華森（Sandra Watson）。陳其邁指出，高雄與亞利桑那州在溫暖氣候、人民熱情及多元文化上高度相似，高雄作為「半導體S廊帶」的核心，台積電先進製程第一座工廠已正式運轉，隨著全球政經情勢變化，應思考如何透過分散佈局降低風險，高雄與亞利桑那的戰略契合，正是強化供應鏈韌性的關鍵。

請繼續往下閱讀...

珊卓·華森總裁透露，她自2013年首度訪台以來，迄今已造訪台灣超過10次，「我們深知台灣是美國非常重要的夥伴，而亞利桑那州現在則是美國半導體產業的中心」；面對經濟安全議題，她認為台美日三方是不可或缺的關鍵夥伴，未來無論是城市治理、人才交流、發展產業生態系，都有極大的合作空間。

日本熊本縣副知事竹內信義表示，這是他首度訪美，高雄提出構想後，雙方共同促成此次台日城市共同訪美行，展現了日台美三方極高的合作意願與決心。未來熊本、高雄與亞利桑那將透過大學校際連結，深化人才培育合作。

陳其邁接著會同中山大學、工研院代表共同出席「亞利桑那州產業圓桌論壇」，此次圓桌論壇匯聚亞利桑那州政府與科技產業重要代表，包括亞利桑那州商務廳、大鳳凰城經濟發展署、鳳凰城市政府、半導體設備公司ASM代表等，會中針對半導體人才培育與產學合作，進行熱烈討論。

高市府行政暨國際處長張硯卿強調，隨著台積電於高雄、日本熊本及美國亞利桑那州的持續投資，三地已逐漸形成全球最重要的半導體製造聚落，此次台日城市聯合訪美，為三方在半導體產業鏈合作與人才培育，奠定日後合作契機。

高雄市長陳其邁（中）出席「亞利桑那州產業圓桌論壇」。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法