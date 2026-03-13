亞洲最大木雕濟公活佛換新衣 「百倍大神袍」純手工打造金龍浮雕

嘉義市南恩禪寺供奉的亞洲最大木雕濟公活佛神像，完成更換神明衣的儀式。（記者林宜樟攝）

嘉義市知名廟宇南恩禪寺昨天舉行罕見的宗教盛事，廟內供奉高達一丈七尺一（約5.2公尺）的亞洲最大木雕濟公活佛神像，換上由嘉義縣朴子市「昊漢文創精品刺繡」耗時半年製作的全新神明衣，面積達一般尺寸的百倍大，精湛的浮雕繡技藝讓5條金龍栩栩如生，堪稱是宗教藝術的巔峰之作。

南恩禪寺主委張耀、執行長張孝賢及神明衣捐贈者台中崑崙白鶴仙宮董事長郭信誠等昨由道長帶領進行神明換裝祈福儀式，再與昊漢刺繡負責人周讓廷、工作人員在高空中艱難地展開巨大神袍，由於神像高度驚人，工作人員需在梯間靈活移動，耗時1個多小時才順利為濟公活佛完成「盛裝打扮」。

請繼續往下閱讀...

周讓廷表示，父親周至雲的神斧藝繡10多年前曾為該尊神像製作神明衣，如今接手製作「亞洲最大神明衣」重任，壓力巨大；「這是一場與工藝的競賽」，周讓廷指出，神明衣採一體成形手工製作，長寬各約4.5至5公尺，運用高難度的「浮雕繡」技法，將五條金龍勾勒出立體層次，工程極其浩大，更要注意神明衣的重量，避免因重力扯斷衣飾，最終如期完成，見證台灣手工刺繡的工藝價值。

張孝賢說，南恩禪寺建廟40多年，由千年牛樟木一體成形雕刻而成的濟公活佛，是亞洲最大木雕神像，濟公活佛是第三次換神明衣，距上次已逾10年，廟內另外兩尊九尺九寸的齊天大聖與城隍尊神是首度換新衣，3件華麗的神袍均由台中崑崙白鶴仙宮董事長郭信誠慷慨捐贈，總斥資超過60萬元。

郭信誠表示，因分靈白鶴仙童在南恩禪寺而結緣，為推廣傳統宗教及藝術，決定捐贈精緻神袍，見到神像換上新裝後的莊嚴氣象，深感感動，隨即宣布加碼委託昊漢刺繡為南恩禪寺3座開基神像接續製作新衣。

南恩禪寺表示，歡迎全國信眾前來參拜欣賞這尊亞洲最大木雕神像與難得一見、充滿藝術價值的巨型神明衣，感受台灣工藝與信仰結合的震撼之美。

等待換上新神明衣的濟公活佛。（記者林宜樟攝）

台中崑崙白鶴仙宮分靈至南恩禪寺的白鶴仙童。（記者林宜樟攝）

道長帶領進行換裝儀式。（記者林宜樟攝）

工作人員爬上神像更換神明衣。（記者林宜樟攝）

濟公活佛身上新神明衣，以浮雕繡製作5條金龍。（記者林宜樟攝）

齊天大聖換上神明衣。（記者林宜樟攝）

城隍尊神換上神明衣。（記者林宜樟攝）

南恩禪寺3尊巨大的木雕神像換上新的神明衣。（記者林宜樟攝）

昊漢刺繡負責人周讓廷說明神明衣的特色。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法