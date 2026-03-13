谷底翻身！永慶高中國樂團從停團到全國特優創紀錄

永慶高中國樂團在高中職團體B組「絲竹室內樂合奏」拿到全國特優。（永慶高中提供）

嘉義縣永慶高中國樂團一度因未能招進新血致人數不足被迫停團，歸零之後好不容易復團，但僅只有7名國中生加入，連絲竹室內樂團最基本15人編制一半都不到，但師生不放棄，積極招募並以參加賽事為目標一路苦練，日前代表嘉義縣參加全國學生音樂比賽，在絲竹室內樂合奏高中職團體B組拿下全國特優，創設校以來最佳紀錄，谷底翻身，令人感動。

永慶高中國樂團參加「全國學生音樂比賽—絲竹室內樂合奏」，從全國各縣市代表強隊脫穎而出，榮獲高中職團體B組「特優」，不僅為嘉義縣爭光，也締造國樂團創團以來首次全國特優紀錄，校方表示，這份亮眼的成績，其實得來不易。

社團組長鍾坤良指出，接任時，國樂團已停團1年，復團初期僅有7個國中部學生，距離絲竹室內樂至少15人的編制仍有很大差距。為了讓樂團重新運作，積極招募團員，經過1年的努力，樂團逐漸穩定，並以參加嘉義縣學生音樂比賽為目標。在周佳文老師及各分部老師專業指導下，加上高中部學長姐支援補足部分聲部，最終在縣賽中榮獲特優，並代表嘉縣參加全國賽取得特優成績。

校長郭春松表示，這份榮耀是大家共同努力的成果。郭春松認為，音樂能培養藝術素養，並讓學生在團隊合作中建立自信，感謝教導團隊與學生的投入，讓永慶高中在藝術教育展現成果。

永慶高中國樂團走出停團陰霾，獲得全國高中職團體B組「絲竹室內樂合奏」特優。（永慶高中提供）

