台中水湳轉運中心3月底將招商未來可轉乘捷運橘線 民眾問：要幾年?

水湳轉運中心將展開招商作業，未來可直接轉乘捷運機場線。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導］台中水湳轉運中心已於2月27日正式報請竣工，預計3月底前上網公告招商，若順利可在暑假啟用，將整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及YouBike等多元公共運輸系統，市府宣稱，規劃未來更可直接轉搭乘機場捷運橘線，但民眾則質疑，盧秀燕執政8年橘線度緩慢，轉乘捷運要等幾年?

交通局長葉昭甫指出，水湳轉運中心工程總經費達46億1,544萬元，為中市重要交通建設之一，規劃設置國道客運月台42席、市區公車月台12席，並提供汽車停車614席、機車停車1,253席及自行車停車604席，未來將成為整合多元運具的重要轉運節點。

葉昭甫表示，水湳轉運中心工程已進入竣工查驗與驗收階段，同步推動招商作業，市府於去年11月3日至今年1月2日首次公告招商，獲得業界高度關注與熱烈回響，交通局也主動與潛在投資廠商進行溝通，蒐集產業界意見與建議，並重新檢討招商文件內容，以提升招商條件與投資可行性。

交通局指出，水湳轉運中心位處水湳經貿園區核心地帶，未來將提供園區交通轉運重要功能，可串聯台中國際會展中心、台中綠美圖及周邊重大建設所帶來的人潮與車流，提供更完善的大眾運輸轉乘服務，同時補足園區停車供給需求

交通局表示，台中市四大轉運中心包括豐原、水湳、大台中及烏日等節點，逐步建構完整的公共運輸轉乘網絡，豐原轉運中心已率先投入營運，；水湳轉運中心於今年2月竣工，大台中轉運中心也預計今年竣工。

