為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中水湳轉運中心3月底將招商未來可轉乘捷運橘線 民眾問：要幾年?

    2026/03/13 09:52
    水湳轉運中心將展開招商作業，未來可直接轉乘捷運機場線。（市府提供）

    水湳轉運中心將展開招商作業，未來可直接轉乘捷運機場線。（市府提供）

    〔記者蘇金鳳／台中報導］台中水湳轉運中心已於2月27日正式報請竣工，預計3月底前上網公告招商，若順利可在暑假啟用，將整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及YouBike等多元公共運輸系統，市府宣稱，規劃未來更可直接轉搭乘機場捷運橘線，但民眾則質疑，盧秀燕執政8年橘線度緩慢，轉乘捷運要等幾年?

    交通局長葉昭甫指出，水湳轉運中心工程總經費達46億1,544萬元，為中市重要交通建設之一，規劃設置國道客運月台42席、市區公車月台12席，並提供汽車停車614席、機車停車1,253席及自行車停車604席，未來將成為整合多元運具的重要轉運節點。

    葉昭甫表示，水湳轉運中心工程已進入竣工查驗與驗收階段，同步推動招商作業，市府於去年11月3日至今年1月2日首次公告招商，獲得業界高度關注與熱烈回響，交通局也主動與潛在投資廠商進行溝通，蒐集產業界意見與建議，並重新檢討招商文件內容，以提升招商條件與投資可行性。

    交通局指出，水湳轉運中心位處水湳經貿園區核心地帶，未來將提供園區交通轉運重要功能，可串聯台中國際會展中心、台中綠美圖及周邊重大建設所帶來的人潮與車流，提供更完善的大眾運輸轉乘服務，同時補足園區停車供給需求

    交通局表示，台中市四大轉運中心包括豐原、水湳、大台中及烏日等節點，逐步建構完整的公共運輸轉乘網絡，豐原轉運中心已率先投入營運，；水湳轉運中心於今年2月竣工，大台中轉運中心也預計今年竣工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播