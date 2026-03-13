為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    無人機足球飛進校園 科技競技變身反毒新招

    2026/03/13 08:39 記者洪瑞琴／台南報導
    無人機足球結合反毒教育，激發學生正向競技力。（圖由南市議員朱正軒服務處提供）

    無人機足球結合反毒教育，激發學生正向競技力。（圖由南市議員朱正軒服務處提供）

    為了讓反毒教育不再只是說教，教育部南市聯絡處近日在南英商工舉辦「職能試探－資訊科技無人機操控」活動，把科技體驗和反毒宣導結合，還特別導入近年國際流行的「無人機足球」競賽，讓學生透過刺激又有趣的科技競技，培養自信與團隊合作精神，也從源頭降低藥物濫用的風險。這場活動吸引7所學校師生、教官與春暉志工共50多人參與，現場氣氛相當熱絡。

    活動最吸睛的就是「無人機足球競賽」。學生操控外層包覆球型護罩的無人機，在空中賽場進行攻防對抗，看誰能把無人機順利飛進球門得分。過程中不只要操作技術好，還得隨時掌握速度、方向和射門時機，既刺激又燒腦，現場加油聲不斷。

    軍訓督導鄭坤鑫表示，無人機足球能帶來強烈的感官刺激與成就感，學生在競賽中得到的正向回饋與團隊榮譽感，其實就是最好的「心靈疫苗」。當青少年把精力投入科技競技，自然就比較不會去接觸藥物，也能建立健康的生活方向。

    南市電競委員會主委、立法委員林宜瑾也表示，協會一直推動多元電子競技活動，這次把無人機足球帶進反毒教育，其實不只是比賽，更重要的是透過「防制學生藥物濫用諮詢服務團」的陪伴與輔導，讓學生有更多正向的學習選擇。她認為，當學生開始認識無人機產業、看到未來發展的可能，就更容易找到人生目標，遠離毒品誘惑。

    南市電競委員會副主委朱正軒議員指出，無人機足球在國際上已逐漸成為新興競技運動，也希望學生透過操作無人機培養專注力與判斷力，把這份專注延伸到課業與未來生涯規劃。

    南英商工校長陳志隆則表示，現在產業界非常需要無人機與AI相關人才，這次與教育部合作，希望讓國中生提早接觸科技領域，透過有趣又具挑戰性的活動，激發對資訊科技的興趣。

    科技競技趣味性，引領青少年培養正確人生目標。（圖由南市議員朱正軒服務處提供）

    科技競技趣味性，引領青少年培養正確人生目標。（圖由南市議員朱正軒服務處提供）

    教育部南市聯絡處11日在南英商工舉辦「職能試探－資訊科技無人機操控體驗式反毒活動」推動無人機與AI人才早期培育。（圖由南市議員朱正軒服務處提供）

    教育部南市聯絡處11日在南英商工舉辦「職能試探－資訊科技無人機操控體驗式反毒活動」推動無人機與AI人才早期培育。（圖由南市議員朱正軒服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播