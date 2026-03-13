無人機足球飛進校園 科技競技變身反毒新招

無人機足球結合反毒教育，激發學生正向競技力。（圖由南市議員朱正軒服務處提供）

為了讓反毒教育不再只是說教，教育部南市聯絡處近日在南英商工舉辦「職能試探－資訊科技無人機操控」活動，把科技體驗和反毒宣導結合，還特別導入近年國際流行的「無人機足球」競賽，讓學生透過刺激又有趣的科技競技，培養自信與團隊合作精神，也從源頭降低藥物濫用的風險。這場活動吸引7所學校師生、教官與春暉志工共50多人參與，現場氣氛相當熱絡。

活動最吸睛的就是「無人機足球競賽」。學生操控外層包覆球型護罩的無人機，在空中賽場進行攻防對抗，看誰能把無人機順利飛進球門得分。過程中不只要操作技術好，還得隨時掌握速度、方向和射門時機，既刺激又燒腦，現場加油聲不斷。

請繼續往下閱讀...

軍訓督導鄭坤鑫表示，無人機足球能帶來強烈的感官刺激與成就感，學生在競賽中得到的正向回饋與團隊榮譽感，其實就是最好的「心靈疫苗」。當青少年把精力投入科技競技，自然就比較不會去接觸藥物，也能建立健康的生活方向。

南市電競委員會主委、立法委員林宜瑾也表示，協會一直推動多元電子競技活動，這次把無人機足球帶進反毒教育，其實不只是比賽，更重要的是透過「防制學生藥物濫用諮詢服務團」的陪伴與輔導，讓學生有更多正向的學習選擇。她認為，當學生開始認識無人機產業、看到未來發展的可能，就更容易找到人生目標，遠離毒品誘惑。

南市電競委員會副主委朱正軒議員指出，無人機足球在國際上已逐漸成為新興競技運動，也希望學生透過操作無人機培養專注力與判斷力，把這份專注延伸到課業與未來生涯規劃。

南英商工校長陳志隆則表示，現在產業界非常需要無人機與AI相關人才，這次與教育部合作，希望讓國中生提早接觸科技領域，透過有趣又具挑戰性的活動，激發對資訊科技的興趣。

科技競技趣味性，引領青少年培養正確人生目標。（圖由南市議員朱正軒服務處提供）

教育部南市聯絡處11日在南英商工舉辦「職能試探－資訊科技無人機操控體驗式反毒活動」推動無人機與AI人才早期培育。（圖由南市議員朱正軒服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法