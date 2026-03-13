做好「鳥事」 南市議會貼窗貼防飛鳥誤撞

台南市議會周邊綠樹成蔭，過去廳舍大片玻璃窗，亦成鳥類「隱形陷阱」。（記者洪瑞琴攝）

台南市議會周邊綠樹成蔭、環境清幽，但過去廳舍大片玻璃窗，卻曾成為飛鳥的「隱形陷阱」。鳥類常把玻璃反射的天空或樹影誤認為可以飛過去的空間，一不小心就高速撞上玻璃，形成俗稱的「窗殺事件」。清潔人員在戶外整理環境時，偶爾會看到倒在地上的小鳥遺體，忍不住心疼地說：「真的很不捨。」

為了減少這類意外，南市議會開始關注鳥類窗撞問題，用實際行動來改善。自去（2025）年12月起，廳舍外側大片玻璃窗陸續貼上友善鳥類的防撞窗貼。這些窗貼採點狀圖樣設計，還融入機關意象，不但不影響建築外觀，也能降低玻璃反射與穿透造成的視覺錯覺，讓鳥類看得出來前方是障礙物，自然會改變飛行方向。

改善措施上路後，目前已沒有再傳出窗殺事件，原本偶爾會出現的撞擊情況也不再發生，讓議會員工都鬆了一口氣。

南市議會表示，希望這樣的小改變，能讓更多機關、學校和市民一起關心鳥類保育。如果想更了解窗殺的原因與防治方式，也可以到「野鳥窗殺博物館」網站看看，從一片窗貼開始，讓城市對天空中的小生命多一分溫柔。

窗貼採點狀圖樣設計，還融入機關意象，美化外觀。（記者洪瑞琴攝）

南市議會貼防撞窗貼，減少鳥類窗殺事件。（記者洪瑞琴攝）

