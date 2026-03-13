東漂種釋迦10年 科技人涂育新打造優質果園

涂育新的金牌果園。（記者黃明堂攝）

台東鳳梨釋迦產業近年吸引不少跨領域人才投入，為傳統農業注入新氣象。10年前從台中「東漂」而來的青農涂育新，放棄原本的科技業職涯，在台東卑南鄉扎根。日前，台東農業改良場副場長盧柏松實地走訪涂育新的果園，讚許其運用科技管理思維推動「矮化修剪」與「通風透光」，成功轉化傳統果園樣貌。

現為卑南鄉鳳梨釋迦產銷班員的涂育新，原是在台中打拚的科技業工程師。10年前，他選擇移居台東，將科技業嚴謹的邏輯與數據管理帶入農業。從初出茅廬的「新農」到如今經營得有聲有色，涂育新坦言，農業不只是勞力，更是管理學的實踐。

走進涂育新的果園，最顯著的特色在於「整齊」與「通風」，展現出極佳的空間感。果樹高度經過精準控制，維持在成人伸手可及的範圍，樹冠與樹冠之間保留了充裕的間隔，讓陽光能均勻灑落果樹各個角落。

盧柏松副場長指出，這種「陽光果園」的樣貌是高品質釋迦的關鍵。透過合理的矮化修剪，果園內的空氣流通極佳，有效降低了粉介殼蟲等病蟲害的發生機率，同時也讓每一顆果實都能獲得充足的光照，果皮色澤更顯翠綠油亮，糖度與風味也更趨穩定。

涂育新分享，自己在果園上很重視防災管理，每棵樹都有設置支柱固定，以降低強風傷害；在颱風過後，也依照改良場的建議採行復育措施，因此植株都能慢慢恢復樹勢。此外，很鼓勵大家挑戰生產農藥零檢出（ND）果品，可配合台東農改場建議的用藥方法，有效降低農藥殘留，不僅有助於保障消費者健康，對於拓展通路也相當有幫助，當初轉型務農時就思考如何提升效率。

盧柏松副場長對此深表肯定，認為涂育新的成功案例為台東釋迦產業提供了優質範例。農改場將持續輔導農友優化果園管理，讓更多像涂育新一樣勇於挑戰的青農，能在台東這片土地上實現農業夢想。

原從事科技業的涂育新到台東種植釋迦10年，成為在地農民學習對象。（記者黃明堂攝）

