03/13 各報重點新聞一覽

自由時報

立院外委會 朝野達共識 授權政院簽美4軍購案發價書

藍白先前擋國防特別預算，其中對美軍購案，因美方下通牒發價書簽署有效期至三月中旬，立法院外交及國防委員會昨天召開黨團協商，同意授權行政院簽署美售我四項將屆期軍售發價書，預計列入今日院會討論事項議程。拖延許久軍購案終於出現進展。

6大生活津貼 政院拍板調漲23.5% 每月最低補助5千元 89萬人受益 預計7月上路

行政院會昨通過「六大生活津貼（補助）調整規劃」，身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付將全面調增廿三．五％，每月最低補助五千元，受益人數八十九萬人，預計七月實施。行政院長卓榮泰呼籲，立法院應考量弱勢民眾的基本生計與福祉，儘速審議今年度總預算案等，支持相關措施。

黑幫詐團賣紙上塔位 撈4千萬 詐高齡長者 用各種名目剝兩層皮

刑事局智慧財產權偵查大隊破獲靈骨塔詐騙集團。有天道盟同心會背景的三十二歲首腦李政緯等十二人，涉嫌推銷不存在的「紙上塔位」，「買空賣空」詐騙高齡長者，再以各種名目「剝兩層皮」二次收費詐得四千多萬元，全案經檢警偵辦後，李嫌等五人被羈押，橋頭地檢署也在近日偵結起訴。

聯合報

再祭關稅？ 美對貿易夥伴301調查

美國十一日宣布，對台灣、中國、歐盟、印度、南韓、日本等貿易夥伴進行三○一條款調查。美國貿易代表葛里爾表示，受調查的國家多數已與美國達成貿易協議，但兩者要分開來看，如果三○一調查最後要祭出關稅，一切會綜合考量。

續鎖海峽 伊朗最高領袖誓言復仇

美國、以色列與伊朗間的混戰滿兩周。效忠伊朗最高領袖穆吉塔巴的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）十一日宣稱，準備進行一場長期的消耗戰，這將摧毀包含美國的全球經濟。國際油價指標的倫敦布倫特原油期貨價格，同日盤中也再次漲破每桶一百美元大關。

中國時報

隔34年 美再對台祭301條款

時隔34年，美國再度對台灣祭出301條款。美國貿易代表署（USTR）11日宣布，將依據《1974年貿易法》第301條款，對台、日、韓等16個主要貿易夥伴啟動調查。美國貿易代表葛里爾表示，這項調查與已簽定協議是「獨立存在」；行政院副院長鄭麗君12日透露，美方事前已知會，相信台美對等貿易協定（ART）所取得的相對優勢和最佳待遇不會打折扣。

伊朗矢言復仇 開啟其他前線戰事

美伊戰爭烽火難停，原本傳出伊朗已提出停火與結束戰爭條件，但日前接任伊朗最高領導的穆吉塔巴12日晚間發表上任後首份聲明，強調會持續發動攻擊、封鎖荷莫茲海峽，作為施壓工具，且預告將開啟其他前線戰事，矢言為戰爭中的烈士復仇。美國總統川普在此之前也稱，戰爭還未結束，美國可以做得更絕；美國情報指出，伊朗領導層至今仍屹立不搖，伊朗政府沒有立即垮台風險。

身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付將全面調增23.5％，受益人數89萬人。圖為復康巴士接送身心障礙者外出。（南市府社會局提供）

有天道盟同心會背景的李政緯等人，涉嫌推銷不存在的「紙上塔位」，詐得4千多萬元，警方查扣的塔位假憑證。（警方提供）

