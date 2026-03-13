高雄星光水岸公園去年試營運3天就喊卡 5月可望復出

星光水岸公園改善計畫大致完成，近期啟動最後驗收。（記者王榮祥攝）

高雄「星光水岸公園」去年10月試營運造成轟動，卻僅開放3天就喊卡，改善工程近期大致完成，就待最後驗收，預估最快5月間再邀大家來玩水。

星光水岸公園位於高雄展覽館西側，斥資1.69億元打造，面積超過8千坪，採「水陸雙主題」設計，結合滑水道、水上遊具與無邊際港景鞦韆等多元設施，去年10月24到26日試營運，3天累計吸引近8萬人次體驗。

請繼續往下閱讀...

人潮超過預期、有民眾反映常滑倒、加上部分設施毀壞，市府考量整體安全維護仍需強化，試營運3天後突然宣布暫停開放。

近期有民眾注意到，公園內的工程設備幾乎撤出，外部圍籬也不斷減少，從旁邊可清楚看到公園內狀況，猜想高雄天氣已開始變熱，有可能會開放？

公園處內部透露，去年試營運結束後，持續彙整民眾使用過的反應、檢視公園內設施耗損情況，全面改善，包括增設矮欄杆、動線分流、平面止滑等，目前已大致完工，近期啟動驗收。

公園處認為園區正式啟用時的安全與品質，是後續驗收工作最關鍵項目，希望以更安全、更舒適、更完善的環境迎接市民跟遊客，如果一切順利，估算最快4、5月間有機會開放。

此外，有民眾路過高雄展覽館東側的中油海洋天堂公園，發現原本毀損嚴重的遊樂器材都已完成修復，還不時有人員打掃園區、整理環境，建議家長如果去星光公園玩水前後，也可帶孩子來海洋天堂逛逛，一次玩兩個園區，相信會讓孩子們很開心。

星光水岸公園去年只試營運3天就吸引8萬人，人氣超高。（資料照，公園處提供）

星光水岸公園今年5月可望復出，圖為去年試營運場景。（資料照，公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法