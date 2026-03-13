為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄星光水岸公園去年試營運3天就喊卡 5月可望復出

    2026/03/13 00:17 記者王榮祥／高雄報導
    星光水岸公園改善計畫大致完成，近期啟動最後驗收。（記者王榮祥攝）

    星光水岸公園改善計畫大致完成，近期啟動最後驗收。（記者王榮祥攝）

    高雄「星光水岸公園」去年10月試營運造成轟動，卻僅開放3天就喊卡，改善工程近期大致完成，就待最後驗收，預估最快5月間再邀大家來玩水。

    星光水岸公園位於高雄展覽館西側，斥資1.69億元打造，面積超過8千坪，採「水陸雙主題」設計，結合滑水道、水上遊具與無邊際港景鞦韆等多元設施，去年10月24到26日試營運，3天累計吸引近8萬人次體驗。

    人潮超過預期、有民眾反映常滑倒、加上部分設施毀壞，市府考量整體安全維護仍需強化，試營運3天後突然宣布暫停開放。

    近期有民眾注意到，公園內的工程設備幾乎撤出，外部圍籬也不斷減少，從旁邊可清楚看到公園內狀況，猜想高雄天氣已開始變熱，有可能會開放？

    公園處內部透露，去年試營運結束後，持續彙整民眾使用過的反應、檢視公園內設施耗損情況，全面改善，包括增設矮欄杆、動線分流、平面止滑等，目前已大致完工，近期啟動驗收。

    公園處認為園區正式啟用時的安全與品質，是後續驗收工作最關鍵項目，希望以更安全、更舒適、更完善的環境迎接市民跟遊客，如果一切順利，估算最快4、5月間有機會開放。

    此外，有民眾路過高雄展覽館東側的中油海洋天堂公園，發現原本毀損嚴重的遊樂器材都已完成修復，還不時有人員打掃園區、整理環境，建議家長如果去星光公園玩水前後，也可帶孩子來海洋天堂逛逛，一次玩兩個園區，相信會讓孩子們很開心。

    星光水岸公園去年只試營運3天就吸引8萬人，人氣超高。（資料照，公園處提供）

    星光水岸公園去年只試營運3天就吸引8萬人，人氣超高。（資料照，公園處提供）

    星光水岸公園今年5月可望復出，圖為去年試營運場景。（資料照，公園處提供）

    星光水岸公園今年5月可望復出，圖為去年試營運場景。（資料照，公園處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播