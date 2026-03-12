為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    媽祖庇佑天氣轉晴 3廟媽祖同逛台灣燈會

    2026/03/12 22:20 記者蔡宗勳／嘉義報導
    新港奉天宮、溪北六興宮與朴子配天宮媽祖罕見同台賞燈。（記者蔡宗勳攝）

    新港奉天宮、溪北六興宮與朴子配天宮媽祖罕見同台賞燈。（記者蔡宗勳攝）

    2026台灣燈會3月3日開燈日天氣不佳，晚上降雨機率很高，縣長翁章梁憂心影響活動進行，連跑了新港奉天宮、溪北六興宮與朴子配天宮向媽祖祈求下午踩街活動前不要再下雨，果真中午1點轉晴，晚上也沒有下雨。翁章梁感謝媽祖保佑，今天傍晚六興宮、奉天宮與配天宮媽祖逛燈會，罕見3廟媽祖同台賞花燈，數萬遊客見證這歷史一刻。

    翁章梁指出，籌辦台灣燈會，大家已經辛苦準備一整年，下雨會讓效果大打折扣，工作人員將會非常洩氣，由於當天晚上降雨機率40%，所以他參拜六興宮、奉天宮、配天宮，拜託媽祖不要再下雨了，結果一早下雨到上午11點雨開始轉小，下午1點雨就停了。

    觀光署長陳玉秀接受訪問表示，2026台灣燈會在嘉義，從3日至今獲得很多好評，幕後有很多人的幫忙，更要感謝奉天宮、配天宮與六興宮媽祖的庇佑；在還沒開幕時，得知當時的天氣狀況不是很好，她與翁章梁分別去向媽祖祈求，希望開幕時能有個好天氣，真的看到神蹟，天氣突然轉好。

    奉天宮董事長何達煌指出，燈會開燈前一天，縣長請他向媽祖祈求庇佑，媽祖指示中午後就會雨停，真的很靈驗，新港媽第一次到現場看燈會，也希望庇佑大家平安健康。

    六興宮主委江筱芃表示，媽祖會庇佑大家身體健康、萬事如意，台灣閃耀、嘉義美麗。

    配天宮董事長蔡承宗說，縣長用心，邀請媽祖到現場賞燈，共襄盛舉與有榮焉，歡迎大家一起到嘉義，分享城市進步繁榮的喜悅。

    新港奉天宮、溪北六興宮與朴子配天宮媽祖在台灣燈會主舞台同台賞燈，上萬位遊客見證歷史一刻。（記者蔡宗勳攝）

    新港奉天宮、溪北六興宮與朴子配天宮媽祖在台灣燈會主舞台同台賞燈，上萬位遊客見證歷史一刻。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（中前）與議長張明達（中後）扶轎前往主燈區。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（中前）與議長張明達（中後）扶轎前往主燈區。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（中前）與議長張明達（中後）扶轎前往主燈區。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（中前）與議長張明達（中後）扶轎前往主燈區。（記者蔡宗勳攝）

    配天宮壯盛的旗隊引人注目。（記者蔡宗勳攝）

    配天宮壯盛的旗隊引人注目。（記者蔡宗勳攝）

    觀光署長陳玉秀（左起）、縣長翁章梁及夫人與議長張明達。（記者蔡宗勳攝）

    觀光署長陳玉秀（左起）、縣長翁章梁及夫人與議長張明達。（記者蔡宗勳攝）

    觀光署長陳玉秀扶著奉天宮神轎上到主舞台。（記者蔡宗勳攝）

    觀光署長陳玉秀扶著奉天宮神轎上到主舞台。（記者蔡宗勳攝）

    民進黨立委蔡易餘（前右）與副議長陳怡岳扶著配天宮神轎上到主舞台。（記者蔡宗勳攝）

    民進黨立委蔡易餘（前右）與副議長陳怡岳扶著配天宮神轎上到主舞台。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播