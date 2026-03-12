媽祖庇佑天氣轉晴 3廟媽祖同逛台灣燈會

新港奉天宮、溪北六興宮與朴子配天宮媽祖罕見同台賞燈。（記者蔡宗勳攝）

2026台灣燈會3月3日開燈日天氣不佳，晚上降雨機率很高，縣長翁章梁憂心影響活動進行，連跑了新港奉天宮、溪北六興宮與朴子配天宮向媽祖祈求下午踩街活動前不要再下雨，果真中午1點轉晴，晚上也沒有下雨。翁章梁感謝媽祖保佑，今天傍晚六興宮、奉天宮與配天宮媽祖逛燈會，罕見3廟媽祖同台賞花燈，數萬遊客見證這歷史一刻。

翁章梁指出，籌辦台灣燈會，大家已經辛苦準備一整年，下雨會讓效果大打折扣，工作人員將會非常洩氣，由於當天晚上降雨機率40%，所以他參拜六興宮、奉天宮、配天宮，拜託媽祖不要再下雨了，結果一早下雨到上午11點雨開始轉小，下午1點雨就停了。

觀光署長陳玉秀接受訪問表示，2026台灣燈會在嘉義，從3日至今獲得很多好評，幕後有很多人的幫忙，更要感謝奉天宮、配天宮與六興宮媽祖的庇佑；在還沒開幕時，得知當時的天氣狀況不是很好，她與翁章梁分別去向媽祖祈求，希望開幕時能有個好天氣，真的看到神蹟，天氣突然轉好。

奉天宮董事長何達煌指出，燈會開燈前一天，縣長請他向媽祖祈求庇佑，媽祖指示中午後就會雨停，真的很靈驗，新港媽第一次到現場看燈會，也希望庇佑大家平安健康。

六興宮主委江筱芃表示，媽祖會庇佑大家身體健康、萬事如意，台灣閃耀、嘉義美麗。

配天宮董事長蔡承宗說，縣長用心，邀請媽祖到現場賞燈，共襄盛舉與有榮焉，歡迎大家一起到嘉義，分享城市進步繁榮的喜悅。

新港奉天宮、溪北六興宮與朴子配天宮媽祖在台灣燈會主舞台同台賞燈，上萬位遊客見證歷史一刻。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（中前）與議長張明達（中後）扶轎前往主燈區。（記者蔡宗勳攝）

配天宮壯盛的旗隊引人注目。（記者蔡宗勳攝）

觀光署長陳玉秀（左起）、縣長翁章梁及夫人與議長張明達。（記者蔡宗勳攝）

觀光署長陳玉秀扶著奉天宮神轎上到主舞台。（記者蔡宗勳攝）

民進黨立委蔡易餘（前右）與副議長陳怡岳扶著配天宮神轎上到主舞台。（記者蔡宗勳攝）

