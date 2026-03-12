衛武營《瘋迷24巴赫》3/14登場 3/13加碼奧芬巴哈《霍夫曼的故事》

3月13日奧芬巴哈《霍夫曼的故事》歌劇音樂會，集結頂尖聲樂家為《瘋迷24巴赫》華麗暖身。（衛武營提供）

衛武營國家藝術文化中心《瘋迷24巴赫》3月14、15日登場，美籍管風琴家尚傑生以亞洲規模最大管風琴，演奏史上最偉大管風琴作曲家巴赫作品，撼動人心揭開序幕，前夕更推出奧芬巴哈《霍夫曼的故事》歌劇音樂會，讓民眾享受理性與感性迷狂。

衛武營「瘋迷24」系列今年以「音樂之父」巴赫為主角，藝術總監簡文彬說，巴赫作品是後世音樂創作者仰望的基石，今年除了保留古樂與室內樂的純粹美學，更首度嘗試「翻玩」經典，讓巴赫旋律在國樂絲竹、電子音樂節拍下，散發出無限的現代感與生命力，前夜祭與奧芬巴哈《霍夫曼的故事》並置呈現，不只是對音樂會時長與體力的極限挑戰，也是感性的迷狂與浪漫對上理性的神聖與平靜的映照，是一場打破疆界、重新想像經典的文化實驗，透過多元曲風激盪碰撞，共同見證超越時空的音樂生命力，在當代靈魂中激起深邃共鳴。

前夜推出奧芬巴哈《霍夫曼的故事》歌劇音樂會，由簡文彬指揮，跨界攜手國內頂尖聲樂家蔣啟真等，與金鐘北影雙料影后尹馨，將葡萄園式音樂廳化身為一座虛實交錯「歌劇版黑鏡」，在法國浪漫樂派作曲家奧芬巴哈雕琢旋律中，走入德國浪漫主義大師E.T.A.霍夫曼筆下充滿科學幻想、靈魂交易與人性迷惘的愛情寓言世界。

音樂廳首場由在台定居的美籍管風琴家尚傑生精選巴赫生前傑作揭開序幕，微光古樂集以巴洛克古樂器與傳統技法還原巴赫音樂，大提琴家李孟坡與小提琴家魏靖儀接力演奏無伴奏組曲；「爵士午夜場」由許郁瑛帶來搖擺狂想，「翻玩新經典」迎來MIT米特薩克斯風重奏團與Voco Novo爵諾歌手重新編製大師作品，揮灑出現代感音樂火花。

表演廳由原聲巴洛克樂團帶來經典《布蘭登堡協奏曲》，南台灣室內樂協會團演出小提琴與大提琴奏鳴曲，鋼琴家盧易之凌晨演繹被譽為鍵盤「舊約聖經」《平均律鍵盤曲集》最純粹感動；「翻玩新經典」由那娜擊樂二重奏運用馬林巴木琴重塑巴赫音符動態與聲息；三個人樂團結合箏、阮、笛、簫等傳統國樂器演奏巴赫音樂，展現悠揚東方韻味；高雄在地團體三極體運用模組合成器、小提琴與爵士鼓，在迷幻電子氛圍中，展現當代超現實色彩。

去年瘋迷24柴可夫斯基特別場《Dancing in the midnight》。（衛武營提供）

圖為去年《瘋迷24柴可夫斯基》閉幕典禮，歡迎民眾今年再度前來抽好禮。（衛武營提供）

