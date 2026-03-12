「水寶盆」金門建功推廣至沙漠 水頭港國門植樹3800株造林

水寶盆是利用紅線將雨水導入植物根莖，減少水分流失，提高造林存活率。（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天在水頭港擴建區辦理植樹活動，逾1000名軍民種下黃槿等各式樹種3800株；副縣長李文良肯定「水寶盆」提升造林存活率，也期盼持續推動周邊綠景觀，讓小三通旅客一踏進水頭港的國門，就能看見金門的美。

提供造林利器「水寶盆」的財團法人慈心有機農業發展基金會種樹總監程禮怡說，6年來和金門林務所合作，持續種下約4萬4000棵樹，都是使用水寶盆技術，造林存活率突破7成；她說，因為金門美好的成果，基金會把水寶盆推廣到全球各地，包括蒙古國的戈壁沙漠、中東的巴林國、南印度一些地區都有水寶盆足跡，都是因為金門成功的案例開始推廣。

請繼續往下閱讀...

縣府今年植樹也有項重大挑戰，目標是4000平方公尺排水不良的活動場地，原是黏土土質的鹽鹼地，不利植物生長，且面臨冬季強勁東北季風，缺乏防風遮蔽。

金門林務所所長鄭向廷說，為改善土質，2個多月前邀請農業部林業試驗所全國種樹諮詢中心專業諮詢團團長游漢明等專家場勘，依據專家建議，利用杜蘇芮颱風的風倒木殘材與土方依序鋪設於底部墊高地盤，並挖掘排水溝加速雨後水分排出；同時使用牛糞肥與砂質壤土充分混合以改良土壤，促進苗木根系發展與養分吸收。

另外，再用枯危木等修剪後的殘材鋪設於表面，減少地表水分蒸發與鹽分回升，並架設防風網降低季風吹襲影響，為植樹苗木打造穩定的生長環境。

林務所表示，3月中旬將於各鄉鎮公所辦理贈苗活動，只要捐贈3月未開獎發票3張就可兌換苗木1株，苗木種類有桂花、茶花、山櫻花、羅漢松及小葉赤楠等，每人最多兌換5株。

金門縣政府在水頭港擴建區辦理植樹活動，金門縣副縣長李文良（右1起）、福建省調查處處長馬忠亮、金防部副指揮官李其桓少將、金酒公司董事長吳昆璋，立委陳玉珍（左3）、議員董森堡（左2）等人持鏟完成種樹任務。（記者吳正庭攝）

金門早年由軍方主導完成全島綠化，現在也派員學習以「水寶盆」植樹。（記者吳正庭攝）

財團法人慈心有機農業發展基金會種樹總監程禮怡說，因為金門美好的成果，基金會把水寶盆推廣到蒙古戈壁沙漠。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法