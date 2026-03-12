入住台中好宅看過來！烏日高鐵等3社宅聯合招租一次看

台中烏日高鐵好宅提供三房型。（台中市政府提供）

為便利民眾申請，台中市「南屯區建功5號」、「太平區育賢三期」、「烏日區高鐵」等3處社宅聯合招租，即日起到4月10日受理申請，可臨櫃投件、郵寄申請及線上申請。其中，「烏日區高鐵」好宅是烏日首座社會住宅，位於高鐵特區，區位條件優良。

台中市住宅發展工程處指出，年滿18歲市民或於台中市就學就業，入住者及配偶在台彰投苗地區均無自有住宅，每人每月平均所得5萬7509元及不動產579萬元以下等，都可提出申請。

住宅處指出，入住社宅租金首年5折、次年6折、第三年起7折，針對低收入戶或中低收入戶資格者，可享有市價4折的優惠租金；另依據住宅法今年1月份三讀通過條文，這次招租將保障至少20%出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭。

住宅處指出，「南屯區建功5號」好宅，座落於建功路與春安路交叉口附近，鄰近嶺東商圈與忠勇商圈，提供一房型（14-16坪）、二房型（28-36坪）及三房型（40-41坪），共計101戶。

「太平區育賢三期」好宅，座落於環中東路三段與育才路交叉口附近，緊鄰台74線快速道路，提供一房型（14-15坪）及二房型（27-30坪），共計250戶。

「烏日區高鐵」好宅，座落於三榮路二段與三榮十路交叉口附近，鄰近國道一號、台74線快速道路、高鐵台中站及台鐵新烏日站，提供一房型（13-16坪）、二房型（26-29坪）及三房型（36-44坪），共計270戶。

