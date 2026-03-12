花蓮近海規模5.7地震 氣象署：獨立事件、不排除3天內有4.5至5餘震

今天晚上8點14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震。（氣象署提供）

今天晚上8點14分，花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，最大震度花蓮縣水璉、花蓮市、南投奧萬大4級；中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這次地震屬於獨立事件，不排除3天內會有規模4.5至5左右的餘震，請民眾多加注意。

根據中央氣象署資料顯示，今天晚上8時14分在，花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，地震深度為15.1公里，震央位於花蓮縣政府南方24.7公里處。

各地測得最大震度花蓮縣及南投縣為4級，台東縣、台中市、宜蘭縣、嘉義縣、彰化縣及雲林縣為3級，苗栗縣、新竹縣、嘉義市、新竹市、台南市、高雄市、桃園市、新北市及台北市為2級，屏東縣及澎湖縣則為1級。

中央氣象署地震測報中心技正何美儀表示，此次地震屬於全台有感地震，震央附近花蓮、南投奧萬大震度4級，其餘地區震度1-3級，在震後9秒針對花蓮縣發出國家級地震警報。

吳健富說明，2024年0403花蓮地震發生的次數、規模大小，在去年3月左右已趨近於背景值（長期平均值），因此研判此次地震屬於獨立事件。

吳健富指出，這次地震成因主要為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊擠壓所致，屬於板塊隱沒帶，這次發生地震的花蓮外海屬於板塊劇烈碰撞區域，能量快速累積、釋放，屬於地震好發區，此次地震深度15.1公里屬於極淺層地震。他提醒，不排除3天內會有規模4.5至5左右的餘震，請民眾多加注意。何美儀也提醒，在山區活動的民眾，也應注意落石。

