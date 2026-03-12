彰化市大型家具清運收費民眾有意見 清潔隊說話了

彰市大型家具3月1日起清運收費。（資料照）

彰化市公所3月1日起，對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費，實施12天來引發不少討論，有民眾說大型家具仍有部分縣市沒有收費，要收費也該給服務，但清潔隊員、辦公室人員卻態度不佳，且收費系統也未完善。

彰化縣政府公告修正「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，彰化市公所3月1日起針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費。

3月1日起彈簧床、衣櫃、桌子、椅子、沙發、床架等大型家具只要是單一個物品，都依規格、大小收費清運，跑步機、按摩椅也都在收費範圍內；至於冷氣機、電視機、洗衣機與冰箱等4個大型家電，則都免費清運。不過實施12天來引發不少議論。

市公所清潔隊對此指出，彰化市公所沒有權利自行制定收費標準，依據《廢棄物清理法》規定，廢棄物代清除處理費用必須由地方主管機關訂定。在彰化縣相關收費標準是由彰化縣政府統一制定，各鄉鎮市公所皆依照縣府規定辦理。另一方面，隨著縣內多數鄉鎮已陸續實施縣府的統一收費標準，彰化市近年的大型家具清運量也逐漸增加，不排除有其他鄉鎮市民將家具搬來市區，透過親友代為申請清運的情形。

清潔隊表示，推動收費是為了讓清潔資源可以更有效率、公平的使用，彰化市遂於縣府給的最後期限，自3月1日起實施大型家具清運收費政策。強調應縣府要求落實「使用者付費」，使有限的清潔人力與資源能更合理分配與運用，並非額外增加市民負擔。

彰化市廢床墊堆積成床墊山。（資料照）

