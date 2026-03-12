週五冷氣團發威！中部以北夜晚清晨下探10度 週末天氣將回暖

週五受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地為晴到多雲的天氣。（資料照）

週五受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地為晴到多雲的天氣；溫度方面，夜裡清晨天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，白天北台灣高溫約17至19度，各地日夜溫差大，早晚請多添加衣物注意保暖。

中央氣象署預報，週五受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，這波冷氣團屬於乾冷的性質，各地為晴到多雲的天氣。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，冷氣團及輻射冷卻影響，夜裡清晨天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，南部及花東低溫約13至15度，白天北台灣高溫約17至19度，中南部高溫約20至24度，花東地區高溫約19至22度，各地日夜溫差大，早晚請多添加衣物注意保暖。

氣象署提醒，由於風力偏強，高雄以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週六冷氣團減弱，各地維持晴時多雲天氣，週日會再稍回溫，北部高溫約25度，中部以南高溫約25到28度。白天感受舒適到暖和，夜間清晨受輻射冷卻影響，各地溫差接近10度，中南部甚至有10度以上溫差。

紫外線指數方面，北部地區為「中量級」，其他地區皆為「高量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為東北風，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，各地日夜溫差大，早晚請多添加衣物注意保暖。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，北部地區為「中量級」，其他地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法