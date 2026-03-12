為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週五冷氣團發威！中部以北夜晚清晨下探10度 週末天氣將回暖

    2026/03/12 21:33 即時新聞／綜合報導
    週五受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地為晴到多雲的天氣。（資料照）

    週五受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地為晴到多雲的天氣。（資料照）

    週五受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地為晴到多雲的天氣；溫度方面，夜裡清晨天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，白天北台灣高溫約17至19度，各地日夜溫差大，早晚請多添加衣物注意保暖。

    中央氣象署預報，週五受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，這波冷氣團屬於乾冷的性質，各地為晴到多雲的天氣。

    溫度方面，冷氣團及輻射冷卻影響，夜裡清晨天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，南部及花東低溫約13至15度，白天北台灣高溫約17至19度，中南部高溫約20至24度，花東地區高溫約19至22度，各地日夜溫差大，早晚請多添加衣物注意保暖。

    氣象署提醒，由於風力偏強，高雄以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週六冷氣團減弱，各地維持晴時多雲天氣，週日會再稍回溫，北部高溫約25度，中部以南高溫約25到28度。白天感受舒適到暖和，夜間清晨受輻射冷卻影響，各地溫差接近10度，中南部甚至有10度以上溫差。

    紫外線指數方面，北部地區為「中量級」，其他地區皆為「高量級」。

    空氣品質方面，週五環境風場為東北風，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，各地日夜溫差大，早晚請多添加衣物注意保暖。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，各地日夜溫差大，早晚請多添加衣物注意保暖。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，北部地區為「中量級」，其他地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，北部地區為「中量級」，其他地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播