    首頁 > 生活

    北市環保葬區清明辦追思音樂會 現場將開放點歌追憶先人

    2026/03/12 20:26 記者董冠怡／台北報導
    園區設置時空郵筒、祈福亭與回憶長欄，可把對先人的思念寫在追思小卡上。（殯葬處提供）

    清明連假將至，台北市殯葬管理處今天表示，4月3日至6日早上9點半至下午3點半，將於富德落羽之丘樹葬區、陽明山臻善園花葬區舉，舉辦追思音樂會，現場提供點歌服務，讓民眾在掃墓之餘，透過點播和已故親友充滿回憶的曲目，在輕鬆舒適的環境下追思緬懷，同時也鼓勵民眾在「生命追思紀念網」上，為先人建立生活事蹟、上傳生活照片並留言追念。

    殯葬處長張世昌指出，追思音樂會將以溫婉悠揚的樂聲營造祥和空間，並邀街頭藝人駐點演出，清明連假連續四天上、下午各一場，現場開放民眾點歌，往年常聽到的是中文歌和台語歌，諸如江蕙的「家後」或是張惠妹的「聽海」，希望藉由音符傳遞豐富細膩的情感，陪伴家屬在寧靜中共同緬懷先人。園區設置時空郵筒、祈福亭與回憶長欄，可把對先人的思念寫在追思小卡上，還有86吋大型電視牆，民眾掃描QRcode，即可將祈福留言投放至大螢幕。

    除此之外，同時也鼓勵民眾在「生命追思紀念網」（https://memories.mso.gov.taipei/taipei_rwd/index.php）上，為先人建立生活事蹟、上傳生活照片留言追念，將冷硬的資訊系統轉化成有溫度的家族故事館，讓後輩或親友能夠透過影像與文字，認識未曾謀面的長輩，參與家族記憶的數位典藏與傳承。張世昌說，「生命追思紀念網」從2003年啟用，截至今年2月統計，啟用帳號數已逾1萬1000組，近5年線上瀏覽量達37萬人次，持續推廣並賦予線上追思更深層的家史價值。

