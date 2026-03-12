為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中擴大機車駕訓補助 年滿18歲、在中市就學均可申請 最高2800元

    2026/03/12 19:48 記者蘇金鳳／台中報導
    中市機車駕訓補助3月16日起開跑，最高可獲2800元補助。（中市府提供）

    根據統計，台中市去年交通事故肇事車種以機車為大宗，民眾參加機車駕訓的需求年年增加。台中市交通局表示，今年持續補助機車駕訓，補助對象除年滿18歲的台中市民外，也開放在台中市就讀高中（職）及大專院校且年滿18歲以上的學生申請。市府加碼補助1500元，搭配交通部補助1300元，每人最高可獲2800元補助，今年補助名額更擴大到3500人。

    交通局說明，只要在3月16日至11月30日期間，至台中市普通重型機車駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即可申請補助。

    交通局長葉昭甫指出，根據內政部警政署統計，機車事故占整體交通事故逾半數，是主要的事故交通工具；加上年輕族群交通死傷情形仍偏高，提升機車安全駕駛觀念刻不容緩。

    交通局進一步表示，依交通部公路局台中區監理所統計顯示，台中市去年參加機車駕訓的學員，相較未受訓民眾，違規率降低44%、肇事率降低16%；若再搭配安全駕駛訓練，違規率更可降低69%、肇事率降低40%，顯示機車駕訓對改善交通違規與事故確實具有明顯成效。

    交通局強調，市民參訓意願已大幅提升，今年市府進一步擴大補助規模，受惠名額從去年3000人提高至3500人，請民眾把握機會踴躍申請。

