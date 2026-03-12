基隆碇內大排出現白色泡沫 環保局開罰墘雄公司10萬元、立即停工

基隆市暖暖區碇內大排抽水站出現白色泡沫。（圖為基隆市議員陳冠羽提供）

基隆市暖暖區碇內大排抽水站今天（12日）發現水體出現大量白色泡沫情形，環保局查出是墘雄公司作業人員於填充消防泡沫原液時，未確實關閉管路，導致消防泡沫意外洩漏，洩漏量初估約60公升，已要求業者立即採取緊急應變措施，防止污染持續擴散，並開罰10萬元，立即停工、停業。

環保局局長馬仲豪表示，3月12日下午接獲市府工務處通報後，隨即啟動水污染事件應變機制，派員抵達現場展開巡查及水體污染溯源。經逐段查察排水系統後，於暖暖區源遠路102巷2號三禾倉儲股份有限公司廠區內，發現墘雄股份有限公司作業人員於填充消防泡沫原液時，因未確實關閉管路，導致消防泡沫原液意外洩漏，洩漏量初估約60公升，並隨雨水排入排水系統，造成下游產生明顯泡沫現象，環保局立即通知自來水公司，停止八堵抽水站取水。

請繼續往下閱讀...

環保局指出，該行為已涉及違反《水污染防治法》第7條不得污染水體的規定，現場已要求業者立即停止相關作業，並採取設置攔截設施、吸附清理及污染控制等應變措施，同時派員進行水質採樣及環境監測，以釐清污染影響範圍。後續將依調查及檢測結果，依同法第30條命業者限期改善，並依第52條規定開罰10萬元，並立即命其停工、停業。

環保局強調，事業單位從事消防泡沫原液或其他化學品的裝填、儲存及運輸作業時，應落實污染防制措施及緊急應變機制，避免因操作疏失造成水體污染。民眾如發現河川或排水出現異常顏色、油膜或泡沫情形，可即時通報1999或基隆市環保局，市府將迅速派員處理，共同維護水環境品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法