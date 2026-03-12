為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全教總籲修法保障私立高中職教師鐘點費 教育部回應了

    2026/03/12 19:20 記者林曉雲／台北報導
    全教總今天開記者會，為私立高中職教師爭權益。（記者林曉雲攝）

    全國教師工會總聯合會（全教總）今（12日）召開記者會，呼籲教育部修法保障私立高中以下學校兼任與代課教師鐘點費。教育部回應表示，私立學校鐘點費、導師職務加給與行政加給等事項，屬學校內部治理範疇，仍由各校依其管理規章與財務狀況辦理。

    全教總指出，目前私立大專兼任教師鐘點費已有法規保障，不得低於公立學校標準，但高中以下私校教師待遇缺乏相同制度保障，形成制度落差。全教總理事長侯俊良表示，私校為節省人事成本，常大量聘用兼任或代課教師，若沒有國家法規設立最低標準，教師待遇容易受學校單方面決定，呼籲教育部修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」第16條，明文規範私校兼任與代課教師鐘點費不得低於公立學校標準。

    教育部表示，有關授課節數部分，為尊重私立學校辦學自主及校務發展需求，並考量地方與各校財務狀況，私校教師授課節數的訂定屬於學校內部治理事項。學校應在兼顧教學品質與教師合理工作負擔的前提下，妥善規劃授課時數與相關教學安排。

    在退休保障方面，教育部指出，依「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」第8條規定，私校教職員退休制度採教職員、學校與政府共同提撥退撫儲金方式辦理，提撥費率為教職員本（年功）薪加一倍的12%。在相關法規未修正前，仍將依現行制度辦理。

    教育部表示，後續將持續關注私校教師待遇與制度運作情形，審慎評估相關政策需求，研議適當措施協助學校兼顧財務健全與校務永續發展。

