台南智慧機器人展 助攻城市服務與產業升級

2026智慧城市展，台南主題館將從零組件到應用場域完整呈現，凸顯產業鏈的整合能量與國際布局。（南市研考會提供）

2026智慧城市展，台南主題館暨AI機器人應用專區，聚焦智慧照護、巡檢救災、餐飲服務及物流倉儲4大應用場景，展出超過15家國內機器人廠商的實機成果，從零組件到整機系統及應用場域完整呈現，凸顯台南在智慧機器人產業鏈的整合能量與國際布局。

南市副市長趙卿惠表示，台南希望引入創新餐飲及物流機器人服務，藉由機器人的高載重能力與多元工作場景，提升城市服務效率與觀光體驗。此次展館將呈現智慧應用成果，包括5G AIoT智慧水務數位雙生系統、文化內容生成平台、智慧杆科技執法系統、健康共照雲及巡檢機器人等，並以生成式AI與實體AI聯合展示，提供國內外企業與城市交流的實機體驗。

請繼續往下閱讀...

台南積極串接中央智慧機器人產業方案，逐步建構沙崙、六甲、柳營「智慧機器人金三角聚落」，串聯柳營科技工業區（柳科）3期智慧機器人園區與沙崙智慧綠能科學城在地AI創新方案，打造成為全球智慧機器人產業鏈關鍵樞紐。

智慧機器人應用SIG累計參與企業超過125家，這次展出廠商包括華碩電腦、信驊（酷博樂）、凌群電腦、東元電機、新漢、盟立科技（鞍新盟）、博鈞科技、建東精工、西格瑪、盛筑自動化、泰科動力、漢錸、好奇兄弟雲端、光聚晶電、瑞艦航太等，展現機器人正逐步融入城市公共服務及基礎維運市場，並擴展商業應用場景。

研考會主委王效文表示，主題館將於3月17日至20日在台北南港展覽館2館4樓展出，探索「AI × Robot 驅動的智慧生活新未來」，並參與智慧機器人創新應用分享及跨域產業交流工作坊，推動城市服務與產業升級的雙重效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法