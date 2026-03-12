為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南智慧機器人展 助攻城市服務與產業升級

    2026/03/12 19:07 記者洪瑞琴／台南報導
    2026智慧城市展，台南主題館將從零組件到應用場域完整呈現，凸顯產業鏈的整合能量與國際布局。（南市研考會提供）

    2026智慧城市展，台南主題館將從零組件到應用場域完整呈現，凸顯產業鏈的整合能量與國際布局。（南市研考會提供）

    2026智慧城市展，台南主題館暨AI機器人應用專區，聚焦智慧照護、巡檢救災、餐飲服務及物流倉儲4大應用場景，展出超過15家國內機器人廠商的實機成果，從零組件到整機系統及應用場域完整呈現，凸顯台南在智慧機器人產業鏈的整合能量與國際布局。

    南市副市長趙卿惠表示，台南希望引入創新餐飲及物流機器人服務，藉由機器人的高載重能力與多元工作場景，提升城市服務效率與觀光體驗。此次展館將呈現智慧應用成果，包括5G AIoT智慧水務數位雙生系統、文化內容生成平台、智慧杆科技執法系統、健康共照雲及巡檢機器人等，並以生成式AI與實體AI聯合展示，提供國內外企業與城市交流的實機體驗。

    台南積極串接中央智慧機器人產業方案，逐步建構沙崙、六甲、柳營「智慧機器人金三角聚落」，串聯柳營科技工業區（柳科）3期智慧機器人園區與沙崙智慧綠能科學城在地AI創新方案，打造成為全球智慧機器人產業鏈關鍵樞紐。

    智慧機器人應用SIG累計參與企業超過125家，這次展出廠商包括華碩電腦、信驊（酷博樂）、凌群電腦、東元電機、新漢、盟立科技（鞍新盟）、博鈞科技、建東精工、西格瑪、盛筑自動化、泰科動力、漢錸、好奇兄弟雲端、光聚晶電、瑞艦航太等，展現機器人正逐步融入城市公共服務及基礎維運市場，並擴展商業應用場景。

    研考會主委王效文表示，主題館將於3月17日至20日在台北南港展覽館2館4樓展出，探索「AI × Robot 驅動的智慧生活新未來」，並參與智慧機器人創新應用分享及跨域產業交流工作坊，推動城市服務與產業升級的雙重效益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播