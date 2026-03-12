宜蘭鳩之澤溫泉蛋特別好吃 2千米深「美人湯」加持美味

鳩之澤溫泉煮蛋槽是遊客不能錯過的遊憩體驗。（林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專1線聯外山路施工封路，4月底前只開放鳩之澤溫泉區，有些遊客到鳩之澤溫泉煮蛋槽煮蛋，發現這裡的溫泉蛋特別好吃。園方說，鳩之澤煮蛋槽泉水來自地底2000公尺深處，富含礦物質，雞蛋、玉米放進去煮食，吃起來更有風味。

林保署宜蘭分署森林育樂科長林志雄今天（12日）指出，台灣中油公司1970年代派員到鳩之澤鑽探地熱開挖溫泉井，後來評估不具開發價值，將溫泉井移交給當年的林務局作為遊憩使用，現有的2座溫泉煮蛋槽，均取自於1號井2000公尺深度的泉水。

鳩之澤溫泉屬於清澈透明的弱鹼性碳酸氫鈉泉，即外界俗稱的「美人湯」，水溫維持在攝氏90度，雞蛋放進去後，12分鐘成為半熟的「黃金蛋」，15分鐘全熟，很多遊客稱讚，鳩之澤溫泉蛋特別香。

鳩之澤溫泉煮蛋槽40年來歷經整修及改建，至今仍是太平山遊樂區亮點的遊憩設施，也是其他遊樂區新建溫泉煮蛋槽的取經對象。林志雄說，來到鳩之澤遊玩，一定要親手煮溫泉蛋、煮玉米，才不虛此行。

宜蘭太平山鳩之澤溫泉煮蛋槽煮出的溫泉蛋特別好吃。（林保署宜蘭分署提供）

鳩之澤溫泉煮蛋槽是太平山亮點遊憩設施。（林保署宜蘭分署提供）

鳩之澤溫泉煮蛋槽泉水來自地底2000公尺深處。（林保署宜蘭分署提供）

