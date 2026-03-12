北市「自由重量」健身房突停業！ 業者晚間提退費方案

自由重量北門館遭爆因積欠房租，產權遭強制執行，被貼上禁止進入公告。（北市法務局提供）

健身房「自由重量」北門館遭爆因積欠房租，產權遭強制執行，被貼上禁止進入公告，不少民眾抱怨剛儲值，擔憂權益受損。今（12日）北市體育局會同法務局消保官，前往現場執行聯合稽查，業者預計今晚於官方社群平台公布退費相關資訊，並規劃另覓營業處所。

北市府後續要求業者前往北市府說明目前財務情況，具體受影響會員人數及相關權益保障等事項，業者若拒絕說明，法務局將依消保法第57條規定處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

請繼續往下閱讀...

一名自由重量北門店的教練，在Threads發文並貼出門口張貼的公告，內容顯示「本場所即原自由重量健身俱樂部北門館，已由台灣士林地方法院民事執行處，為遷讓房屋之強制執行，並交由原所有權人占有，任何人包括債務人均不得隨意進入本場所，否則應自負民、刑事等一切責任」，引發關注，民眾紛紛留言「才剛儲值1000元」、「請問如何退款」等。

法務局主任消保官林傳健指出，到場稽查發現業者並未營業，經聯繫謝姓店長表示「實際受影響會員人數尚待確認、多數儲值的會員平均待退殘值約300元、預計今日晚間將於官方社群平台公布退費相關資訊，並規劃另覓營業處所。」

林傳健表示，北市府後續將正式行文通知業者，到府說明目前財務情況、未來營運規劃、具體受影響會員人數及相關權益保障、定型化契約條款等事項。業者如有規避、妨礙或拒絕之情事，市府將依消保法第57條規定處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

林傳健說，針對業者因故停止營運致無法履約之行為，消保官呼籲受害消費者，若當初係以刷卡付費者，應把握時效洽發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金支付者，可向法院聲請核發支付命令，以即時確保自身權益。後續消費者可撥打1950消費者服務專線洽詢自身權益，並就消費爭議提起申訴。

台北市府體育局會同法務局消保官，前往現場聯合稽查，要求業者前往北市府說明。（北市法務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法