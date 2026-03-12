17縣市陸上強風特報 澎湖亮橙色燈 影響至週五晚上

氣象署今晚對17縣市發布陸上強風特報。（擷取自氣象署）

因東北風偏強，氣象署今（12日）晚間7點23分對17縣市發布陸上強風特報，其中澎湖縣要注意平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），影響時間自12日晚上至13日晚上。

氣象署指出，今晚至明晚新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣等縣市，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。澎湖縣則有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號）。

橙色燈號：警戒！應避免戶外活動，防範路樹、不堅固建築或定置物（如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等）因強風毀損倒塌而造成危害。避免行車，若於行車中，請尋找安全地點停車避風；留意大眾運輸停駛（飛）及國道與高架道路降速封閉訊息。

黃色燈號：注意！在戶外請小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物（如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等）脫落或掉落；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

