價購康寧大學校舍議員憂錢坑 市府：3千萬換7億資產活絡安南區

康寧大樓校舍，未來規劃成育成基地。（台南市經發局提供）

台南市政府在這次議會臨時會提出租用康寧大學台南校區、價購校舍的5306萬元追加預算案，議員質疑聲浪大，今天（12日）召開「康寧大學台南校區校舍使用規劃與發展方向」專案報告，議員憂心市府一旦租用，未來開發、管理維護將成為大「錢坑」，也可能成為蚊子館，批評市府不要情勒議員通過追加。

副市長葉澤山帶領經發局、財稅局官員出席專案報告，葉澤山說，康寧大學校區閒置已久，安南區地方對校區發展有期待，市府將備妥校區規劃發展方向、經費預估等完整資料，爭取議員審查追加預算案支持通過。

請繼續往下閱讀...

位在麻豆區的台灣首府大學退場後，市府價購校舍地上物、向台糖租下校區土地轉型為第三市政中心「曾文市政願景園區」，市府援用此模式，今年度編列租用康寧大學台南校區、價購校舍的5306萬元預算，但議員群起反對，去年底的上次定期會刪除預算，僅剩1000元保留科目，市府這次在議會第4屆第11次臨時會提出租用康寧校區5306萬元預算追加案，爭取敗部復活。

今天在議會的專案報告，財稅局說明價購康寧校舍建物編列3000萬元，經濟發展局編列土地租金1310萬元、設施改善的維護管理費996萬元，校地19.16公頃，未來將以「安南智慧森活園區」為發展主軸，改善既有運動設施，設置運動休憩園區、安南智慧人文圖書館和科技研發、創新育成中心，強調以3000萬預算換取校舍建物殘值約7億資產，若新建相同規模約需38億，且本案將能帶動安南區發展，盼議會支持通過預算。

有議員表態支持，但要市府做好規劃，不是先租再想做什麼；不少議員則不滿市府編列預算未事前溝通說明，批評「先畫靶再射箭」，相關局處改善和開發經費要花多少錢、發展效益也說不清楚，希望市府不要畫大餅、不要情緒勒索議員通過追加預算案，擔憂一旦租用康寧校區活化將成為大錢坑，甚至變成蚊子館，拖累市府未來財政。

議員也質疑，市長黃偉哲的市府團隊任期只剩不到10個月，為何急於租用康寧校地活化？下任市長或許對活化案有不同意見？也有議員要市府三思如此就租用定案？葉澤山說，對市府未事前跟議員溝通說明感到抱歉，但市府立場，對市民有利，好的政策就該推動，不是視任期剩多少，該做而不做，將爭取議會在臨時會支持通過追加預算。

市府租用康寧大學校區活化案，議員質疑聲浪大。（記者楊金城攝）

康寧大學運動場域有8公頃空間運用。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法