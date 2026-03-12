中央六大社福津貼調整規劃 南市6.2萬人受惠

衛福部調增六大社福津貼（補助），強化弱勢照顧支持。（南市社會局提供）

為因應國際物價波動並強化基層社會安全網，行政院於今天院會通過衛福部「六大社福津貼（補助）調整規劃報告」，若總預算順利通過審核可望從今年7月開始生效，嘉惠南市弱勢民眾6.2萬人。台南市長黃偉哲表示，若順利調升，今年度南市發放金額將達49億餘元，比去年多6億元。

南市社會局表示，南市將配合中央社會福利政策，規劃調整六大社福津貼（補助），包括身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助及低收入戶就學生活補助等6項措施，以維持弱勢家庭基本生活保障，落實社會安全網支持功能。

南市社會局表示，目前南市六大生活津貼補助，114年度南市整體發放金額約43億餘元。衛福部本次社福津貼規劃調增有3大重點：1、調增6項社福津貼額度，包含低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼，以及弱勢兒童及少年生活扶助。2、加強兒少扶助，提供至少每月5000元生活補助。3、縮短為每2年檢討CPI調增情形，成長率達3％即調整補助金額度。

南市社會局表示，行政院今天通過「六大社福津貼調增方案」給付金額預計調升23.5％，若中央預算順利通過審核才有望從今年7月開始生效，嘉惠全市弱勢民眾將達6.2萬人，若順利調升，115年本市發放金額將達49億餘元，比去年多6億元，調整後的差額將由中央全額負擔。

