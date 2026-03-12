為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    急凍注意！ 明清晨下探10度 回暖時間曝光

    2026/03/12 18:03 記者黃宜靜／台北報導
    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    再冷一下，週六白天就要回溫了！中央氣象署預報，受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團持續影響，明（13日）、週六清晨僅10度，到了週六白天逐漸回溫，一直到下週四各地溫暖晴朗，僅下週日至週二東半部可能會有零星降雨。

    中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，夜間溫度較低、白天有陽光下較為溫暖，因此日夜溫差大，各地呈現乾冷的天氣，僅東半部、大台北山區有零星降雨；明天至下週四各地恢復較晴朗天氣，其中下週日至下週二，因冷空氣減弱，高壓出海後，在偏東風到東南風環境下，東半部會有些雲層，因此下週日台東有零星降雨，下週一至週二可能會擴及到東半部地區有零星的降雨情形。

    溫度部分，劉沛滕表示，未來一週西半部多為晴朗天氣，但須注意日夜溫差大，其中明天、週六清晨受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，在輻射冷卻影響下，中部以北10-12度，南部也僅有13、14度，尤其後天清晨局部地區可能會再低1-2度，明天北部白天17-19度、中南部21-25度之間。

    劉沛滕指出，週六白天開始冷氣團減弱，溫度逐漸回升，北部回升至22-24度，中部25、26度，好天氣將持續到下週二，中南部白天可來到28度，北部25度左右，這幾天西半部近山區容易受到輻射冷卻影響，可能早晚會有13、14度，其他區域16度以上；週三、週四溫度會再持續回升，日夜溫差也會比較不明顯。

    劉沛滕提醒，今、明天受冷空氣影響，沿海空曠地區有強陣風，民眾應多加留意。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

