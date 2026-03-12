為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    飄香30餘載！ 新莊QQ蛋地瓜球突宣布熄燈......

    2026/03/12 19:58 即時新聞／綜合報導
    新北市新莊區建豐街「QQ蛋/芝麻球」小吃攤本月底熄燈。（圖翻攝自「新莊 QQ球」臉書粉專）

    新北市新莊區建豐街「QQ蛋/芝麻球」小吃攤本月底熄燈。（圖翻攝自「新莊 QQ球」臉書粉專）

    新北市新莊區建豐街上開業30多年的「QQ蛋/芝麻球」小吃攤，是不少在地人從小吃到大的好味道，不料業者近日突發布熄燈公告，讓大批民眾錯愕，湧入店家的臉書直呼不捨。

    這間藏身在建豐街上、招牌只寫販賣品項的無名小攤，主打手工製作1顆只要3元的QQ蛋地瓜球，以及一顆15元的芝麻球，是在地人強推的必吃銅板美食，在Google評論區有4.4顆高星，破千則好評。

    不過店家本月8日突然在臉書粉專發布公告：「謝謝大家這麼多年來的支持，我們兩老決定做到2026/3/31，有緣再相見」。

    該公告曝光後，大批網友隨即湧入留言區，「天啊要吃不到了！我心目中No.1的新莊美食……」、「新莊第一名的QQ球要沒了」、「從小吃到大的好滋味又要少一道了」、「好幾十年，堅持手工，全靠手勁真的不簡單，感謝讓我們品嚐這麼美味的QQ球」、「雖然可惜以後吃不到了，可老闆老闆娘也該好好退休休息了」、「以後吃不到美味的地瓜球了，哭哭」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播