飄香30餘載！ 新莊QQ蛋地瓜球突宣布熄燈......

新北市新莊區建豐街「QQ蛋/芝麻球」小吃攤本月底熄燈。（圖翻攝自「新莊 QQ球」臉書粉專）

新北市新莊區建豐街上開業30多年的「QQ蛋/芝麻球」小吃攤，是不少在地人從小吃到大的好味道，不料業者近日突發布熄燈公告，讓大批民眾錯愕，湧入店家的臉書直呼不捨。

這間藏身在建豐街上、招牌只寫販賣品項的無名小攤，主打手工製作1顆只要3元的QQ蛋地瓜球，以及一顆15元的芝麻球，是在地人強推的必吃銅板美食，在Google評論區有4.4顆高星，破千則好評。

不過店家本月8日突然在臉書粉專發布公告：「謝謝大家這麼多年來的支持，我們兩老決定做到2026/3/31，有緣再相見」。

該公告曝光後，大批網友隨即湧入留言區，「天啊要吃不到了！我心目中No.1的新莊美食……」、「新莊第一名的QQ球要沒了」、「從小吃到大的好滋味又要少一道了」、「好幾十年，堅持手工，全靠手勁真的不簡單，感謝讓我們品嚐這麼美味的QQ球」、「雖然可惜以後吃不到了，可老闆老闆娘也該好好退休休息了」、「以後吃不到美味的地瓜球了，哭哭」。

