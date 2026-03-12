為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紓解車流！清明連假高乘載 3/22、29國5提前開跑

    2026/03/12 17:46 記者吳亮儀／台北報導
    清明連假國道高乘載措施。（高公局提供）

    清明連假國道高乘載措施。（高公局提供）

    紓解車流！清明連假高乘載 3/22、29國5提前開跑

    4月3日到6日為清明節連續假期，交通部高速公路局今（12日）說明，連假期間國道有高乘載管制，且在連假前兩週就開始實施，駕駛人須特別注意，包括國道1號、3號和5號都有。

    高公局說明，連假實施高乘載管制措施，限制3人以上小型車通行，在連續假期前兩個週日3月22日、29日，國道5號北向實施時段性高乘載管制；假期首日（4月3日）國1及國3南向實施時段性高乘載管制；清明節連續假期後3日（4月4日至6日），國道5號北向實施時段性高乘載管制。

    高公局也統計，今年1月到2月國道A1交通事故共造成18人死亡，其中因分心駕駛造成11人死亡，約占整體6成。高公局指出，駕駛人在行車過程中若因滑手機、設定導航、撿拾物品、飲食而分散注意力，無法即時察覺前方車流變化，易造成追撞事故。

    高公局指出，尤其國道行車速度較高，駕駛人一旦分心，即使僅短短數秒，車輛仍會前進數十至上百公尺，若前方車輛減速或發生突發狀況，往往難以及時反應，易衍生追撞事故。

    高公局提醒，清明連續假期將至，許多民眾將有長途返鄉、掃墓或出遊需求，若因長時間駕駛感到疲倦或注意力無法集中，建議可多加利用國道服務區及休息站，適度休息後再上路。

