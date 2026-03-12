為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    國台交、興大加入！「優遊台中學」93門課中台灣學子跨校免費選

    2026/03/12 17:52 記者蘇孟娟／台中報導
    優遊台中學集合不同學校能量開課，讓學生跨校自由選修。（圖：市府提供）

    台中市鼓勵學生走出教室推出「優遊台中學」計畫，新學期新增中興大學科學教育中心及國立台灣交響樂團參與開課，逾50個單位規劃93門課程，提供中彰投苗等中部地區的國三至高三學生都能自由跨校選課，累積跨域能力，單一學期修課達18小時以上，教育局將頒發研習證書證明。

    台中市教育局指出，這項全國規模最大的跨校選修免費假日課程「優遊台中學」從105學年度創辦227人次參與到去年已爆發成長至6458人次參與，新學期共有包括國立自然科學博物館等11個社教館院、11所大學及24所高中職攜手規劃課程，盼打破校園與學區的界線，鼓勵學生自由跨校選課自主探索學習，發掘學習興趣甚至開發潛能、累積跨域能力。

    台中市教育局長蔣偉民指出，「優遊台中學」堅持課程完全免費，盼縮短城鄉差距、實質照顧偏遠與弱勢學生也能多元探索學習，且擴大開放台中市以外中台灣包括彰化、南投及苗栗等國三到高三學生都能選課；學期修課達18小時以上將頒發研習證書證明，114學年度第1學期共有93位學生達成目標，其中有來自苗栗學生也跨縣市通勤修課並獲得達人證書。

    教育局指出，這學期持續與國立彰化師範大學、科博館攜手辦理「傑出科普講座」，中興大學科學教育中心也首度正式參與合作，將頂尖的科普知識帶給學生；藝術涵養課程則有國立台灣交響樂團加入，為學子帶來頂級的音樂饗宴。「優遊台中學」課程採線上報名（網址：http://tclearn.eduweb.tw/）。

