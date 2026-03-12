護樹團體提航測圖、耆老訪談 北市溫州街52巷提報老樹1週後揭曉

護樹團體指出，原先提報保護樹木為18棵，已有7棵樹木遭移走，目前僅剩11棵樹木，北市樹保會幹事會今審議是否受保，已提出航測圖與耆老訪談，佐證提報樹木的樹齡超過50年。（記者孫唯容攝）

今（12）日適逢植樹節，護樹團體再度為陳奇祿故居周邊、溫州街52巷的老樹發聲，在台北市政府前舉辦記者會。護樹團體指出，原先提報保護樹木為18棵，已有7棵樹木遭移走，目前僅剩11棵，北市樹保會幹事會今審議是否受保護，已提出航測圖與耆老訪談，佐證提報樹木的樹齡超過50年。文化局表示，委員將彙整意見，最終結果將於1週後揭曉。

今天記者會現場，包括台灣樹人會、搶救臺灣文史故居聯合、大員水文化復興協會響應。台灣樹人會秘書長潘翰疆指出，根據1945、1957、1968、1974歷年航測圖，可以證實樹影是逐步增加，位置也都吻合；此外，根據高齡84歲前里長高羅美惠所述，她兒子現年65歲，早在兒子5、6歲看到橄欖樹，並吃下橄欖，小孩子對於食物印象很深刻，因此樹齡也能側面佐證超過50年。

請繼續往下閱讀...

搶救臺灣文史故居聯合發起人黃智慧也表示，陳奇祿故居屬於帝國大學時期宿舍群，戶內有榕樹、亞歷山大椰子樹，社區轉角也有蒲葵，這3種樹木皆能在溫州街52巷清楚辨認，「老屋配老樹」的歷史建物，在台北其他地區無法看見，富有人文歷史價值。

不過，台大則提出書面資料說，根據1979年至1984年的航測照片，建物周邊確實可見植栽影像，但難以確認為提報人所述的大王椰子或橄欖樹，直到1990年的航測影像，才可辨識橄欖樹的樹影，推測樹木於後期開始栽植，難認定符合樹保條件。

文化資源科科長吳俊銘指出，樹保法規規定受保護樹要達成4種指標，第一項為樹胸徑要超過0.8公尺，第二項樹胸圍2.5公尺以上，第三項樹齡要超過50年，第四項符合區域人文歷史、文化代表性的樹木。至於樹保團體提出的18棵樹木，在2025年9月已由台大提報量測，皆不符合前2項指標，而樹保團體提出符合樹齡50年、人文歷史2項指標，今天重新提報送審，會議結果將於1個禮拜後出爐。

護樹團體演唱「橄欖樹」呼籲護樹。（記者孫唯容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法