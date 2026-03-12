桃園國際機場營運持續升溫 69天累計旅運量突破千萬人次！

桃園國際機場自今年1月1日起至3月10日共69天，累計旅運量已達1001萬人次。（資料照片，記者朱沛雄攝）

桃園國際機場營運動能持續升溫，69天累計旅運量突破千萬人次！機場公司今（12）日表示，自今（2026）年1月1日起至3月10日共69天，桃園國際機場累計旅運量已逾1000萬人次，相較2025年所需之77天及2019年所需之76天，2026年突破千萬人次時間提前1週，顯示今年客運市場成長可期。

機場公司指出，桃園機場去（2025）年全年客運量達4780萬人次，較2024年4492萬人次成長6%，與2019年疫情前相較已恢復98%；自10月起各月旅運量均已超越2019年同期，12月更以432萬人次創下單月歷史新高。

機場公司說，2025年桃園機場航線分布已達27個國家、106個城市，其中東北亞、東南亞、北美、歐洲及中東等市場旅客量均已超越2019年同期，尤以北美航線每週往返航班數超過360班、復甦程度達123.2%最為突出。另在轉機營運方面，雖受美國關稅及移民政策不確定性的短期影響，全年轉機旅客約為669萬人次，較2024年略減5萬人次，但從11月起轉機量已超過2024年同期水準，主要來自北美及東南亞，突顯桃園機場作為東亞轉機樞紐的重要性。

在貨運表現方面，桃園機場2025年貨運總量達250萬公噸，較2024年成長10%，亦較2019年成長15%，為史上第三高。自由貿易港區營運也有爆發性成長，貨量5萬噸、年增率47%，進出口貿易值衝破新台幣5兆元、年增率達116%，充分展現我國經濟發展實力與國際競爭力。

機場公司指出，桃園機場在2025年客貨運大幅成長的同時，持續推動各項重大建設，包括第三航廈北廊廳在12月25日正式啟用，以及第三跑道建設的臨時過夜機坪陸續完工啟用，提升整體服務量能，強化航班調度彈性。此外，在兼顧飛航安全、工程品質與整體營運秩序下，辦理南北跑道歲修維護，展現穩健的工程執行與管理效能。

機場公司表示，因應近期中東情勢升高對全球航空業營運帶來衝擊，將持續優化場站設施、提升旅客服務與營運效率，並積極推動第三航廈及第三跑道等重大建設，繼續朝向重要客貨運樞紐機場目標邁進。

桃園國際機場自今年1月1日起至3月10日共69天，累計旅運量已達1001萬人次。（資料照片，記者朱沛雄攝）

桃園機場2025年貨運總量達250萬公噸，較2024年成長10%，亦較2019年成長15%，為史上第三高。（資料照，記者朱沛雄攝）

