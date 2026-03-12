為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣「草帽國家隊」風華再現 「草帽王國微型展」開展

    2026/03/12 17:25 記者黃旭磊／台中報導
    台中市纖維工藝博物館「草帽王國微型展」展出首批世界唯一珍貴帽樣。（台中市文化局提供）

    台中市纖維工藝博物館「草帽王國微型展」展出首批世界唯一珍貴帽樣。（台中市文化局提供）

    帽業出口商李燕山捐贈1929年起銷往歐美珍貴帽樣，提供台中市纖維工藝博物館舉辦「草帽王國微型展」，展出首批世界唯一珍貴帽樣，記錄台灣以精湛工藝橫掃國際市場，成為僅次於糖、米第三大出口品歷程，台中市文化局長陳佳君說，歡迎民眾感受百年前「台灣草帽國家隊」榮景。

    台灣在1929年外銷草帽達29萬頂，創造當時「草帽王國」美譽，台中市文化局說，「草帽王國微型展」展出57張外銷帽樣，材質涵蓋棕櫚、林投、檜木、麻、紙絲及嫘縈等，融入當時最流行粉嫩色系，對比百年前歐美社交圈審美，宛如立體時尚百科全書。

    許姓民眾走進特展，發現走進百年前台灣女性編織草帽日常，女工們從6歲起跟母姊習藝，把客廳當工廠，指尖穿梭賺取學費，展現女性經濟實力。

    台中市纖維工藝博物館主任簡惠華說，早期一頂高級大甲藺草帽，價格比全套西裝還貴（約合今台幣2多萬元），工序繁瑣，前置曝曬就要30天，女工透過細針將草莖剖半去髓，熱銷亞洲及歐美，當時中美洲巴拿馬草帽都與大甲藺帽相似。

    文化局說，特展即日起到12月31日舉辦，歡迎民眾近距離感受「台灣草帽國家隊」榮景，更多資訊可上台中市纖維工藝博物館官網查詢。

