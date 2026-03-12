9千株發光光！南投贈苗植樹人氣旺 老外、僧人都來了

林保署南投分署在植樹節分送苗木，吸引定居在台的澳洲人（黑帽）參加。（林保署南投分署提供）

3月12日植樹節，林保署南投分署今準備9000株各式苗木，在南投縣多處鄉鎮工作站發放，活動還配合「捐發票換樹苗」，吸引老外、僧人前來響應，最後不僅9000株苗木發光光，還募得1萬8000張發票，將全數捐給弱勢團體。

南投分署表示，今在草屯的分署本部，以及埔里、水里、丹大、竹山等多個工作站，合計準備了9000株包括桃金孃、烏來杜鵑、台灣天仙果、山黃梔、厚葉石斑木，以及田代氏石斑木等，民眾憑今年1至3月發票2張，就能換取苗木1株，每人限領5株。

其中草屯場首名領取的李姓民眾說，今是為了台灣天仙果和田代氏石斑木而來，因喜歡種樹，且自己在草屯也參加檳榔廢園轉作其他經濟作物，種植楓香及小果油茶，因身邊有朋友吃檳榔罹患口腔癌，才讓他轉念廢除檳榔園改種樹，另在水里、埔里等地，還分別吸引定居在台的澳洲人，以及鄰近佛寺的僧人領取苗木，人氣相當旺。

林保署南投分署在植樹節，於分署本部與轄下各工作站分送苗木，吸引大批民眾參加領取。（林保署南投分署提供）

林保署南投分署在植樹節分送苗木，吸引附近佛寺的僧人前往領取。（林保署南投分署提供）

