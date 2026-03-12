灰面鵟鷹來了！八卦山「鷹河流」登場時間曝光

灰面鵟鷹每年春分前後都會過境八卦山。（參山國家風景區管理處提供）

灰面鵟鷹來了！邁入第34年的鷹揚八卦賞鷹活動即將登場，其中「鷹河流」預計20日春分前後登場，近10年來灰面鵟鷹過境數量年均數達3萬隻，去年創下單日2萬6000隻的驚喜，讓累計數量超越5萬隻，今年可望超過3萬隻過境。

彰化縣野鳥學會理事長李璟泓表示，因為受到天候影響，目前只有零星數量，根據往年的觀察，灰面鵟鷹北返過境八卦山一帶，大約為每年從春分前幾天到清明節，這段期間約有4次高峰期，大約是每星期出現一次高峰。因此，預估第一批大量出現約在3月16日、17日。

李璟泓指出，目前灰面鵟鷹約在菲律賓、印尼一帶集結，等待天氣穩定再出發，對於北返旅程也可以省時、省力，如果是肉眼觀賞，最適合選在涼爽的日子，碰到晴空萬里的話，灰面鵟鷹就會加速飛行，在高空遨翔，就要帶著望遠鏡到八卦山賞鷹平台觀賞。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫指出，灰面鵟鷹將北返到日本、韓國與中國東北進行繁殖，遷徙進度要視天氣而定，由於日本在前陣子還下雪，提早抵達也沒用。由於數鷹的調查員都是以最保守數量來計算，10年來的年均量都有3萬隻，去年還突破5萬隻，這是八卦山生態保育的最佳指標。

交通部觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，今年將在3月21日至22日期間提供到八卦山賞鷹平台的免費接駁車服務，在文德國小也有舉辦「八卦松林大角頭」活動。

春分前後是灰面鵟鷹北返時節，去年八卦山有5萬隻過境。（吳志典提供）

