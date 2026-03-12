運動不只提升肌力！美研究：大腦神經元活化 有助耐力提升

研究發現，運動的作用不止於增強肌肉力量，還能重塑腦部活動。示意圖。（擷自freepik）

運動的作用遠不止於增強肌肉力量，它還能重塑腦部活動。美國1項研究發現，反覆鍛鍊帶來的長期耐力提升，例如隨著時間推移，能夠跑的更遠更快，這取決於大腦功能的改變，而這些改變又促進了心臟和肌肉的改善。此研究發表在《神經元》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國賓夕法尼亞大學的研究團隊，研究了在跑步機上跑步的老鼠。這些小老鼠運動過後，大腦多個區域活動增強，尤其是位於下視丘腹內側核（VMH）的神經元。該區域在調節身體能量的利用和儲存方面發揮核心作用，包括控制體重和血糖水平。

透過即時追蹤神經訊號，研究人員找出1組特定的VMH神經元，稱為類固醇生成因子-1（SF1）神經元。該神經元會在小老鼠跑步時活化，且即便在小老鼠停止運動後，該神經元至少仍持續活化1小時。

當小老鼠進行為期2週的訓練後，牠們的耐力得到了提升。它們能夠跑更遠的距離，速度也更快，不易疲勞。腦部分析顯示，小老鼠訓練過後活化的SF1神經元數量較多，且其整體活性水準顯著高於訓練開始時。

研究團隊接著阻斷小老鼠SF1神經元，並阻止其向大腦其他區域發送訊號，小老鼠很快就感到疲勞，且在經歷為期2週的訓練後，耐力沒有得到提升。表明神經元與耐力息息相關。

研究團隊表示，僅在運動後關閉SF1神經元，也會抹殺耐力提升的效果證明，運動後大腦的活動，對長期的身體適應至關重要。

雖然具體的生物機制仍在研究中，但研究團隊認為，運動後活躍的SF1神經元，可能透過改善儲存葡萄糖的利用方式，幫助身體更有效地恢復。這種能量管理的改善，可以使肌肉、肺部和心臟更有效地適應重複訓練。

研究團隊指出，這些發現最終可能有助於老年人、中風倖存者，和其他行動不便的人保持活力，同時也能幫助運動員和正在從傷病中恢復的年輕人。

