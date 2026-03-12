新竹地區水情綠轉黃 即日起每天深夜時段減壓供水

從去年11月過後大新竹降雨稀少，頭前溪川流水明顯減少，水情燈號從即日起轉黃，相關單位祭出深夜時段減壓供水措施以因應。（記者黃美珠攝）

今年水情不穩，經濟部水利署今天檢討今年上半年的供水情勢後決定，新竹地區從今天起水情燈號從綠燈轉為黃燈，並開始實施離峰期間、也就是每天深夜11點到次日清晨5點的時段減壓供水。縣長楊文科宣布，縣府跟所屬機關即日起配合停供轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆以及水溝等非急需或非必要用水。

縣府工務處長戴志君說，從去年11月起迄今大新竹的降雨偏少，各月實際總降雨量不足30毫米，是歷年平均值的2到3成而已，頭前溪的川流水量持續下降，隆恩堰公共用水取水量偏低，寶山水庫有效蓄水量已降為25.7%、約128.82萬噸；寶二水庫有效蓄水量則剩33.8、約1144.15萬噸，然而大新竹每天需水量卻約69.5萬噸，所以從今天起水情燈號轉黃，並啟動減壓供水措施。

因應水情吃緊，除縣府跟所屬機關須停供前述非急需或非必要用水外，縣內各機關學校、飯店、百貨公司以及遊樂園區等也要宣導節約用水，縣內的工業區廠商要完成旱災整備、加強自主節水，並提升工業用水效率。

至於竹北、竹東2個水資源回收中心每天各可供應約1500噸回收水做環境清潔、花木澆灌等不跟人接觸的用水，有需求者可先於水資中心大門警衛室登記，再由中心人員引導取水。

新竹縣竹北和竹東水資源回收中心每天各可供應約1500噸的回收水做環境澆灌使用。（取自竹縣府官網）

