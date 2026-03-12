快速降溫訊號來了！ 入夜後急凍 最冷時間曝光

氣象粉專「氣象報馬仔」表示，今晚起台南以北及東北部地區預期出現明顯降溫變化，有快速降溫之訊號，整體冷空氣將影響本週六清晨，尤其清晨與夜間時段氣溫偏低。示意圖。（資料照）

強烈冷氣團來襲！天黑之後，各地氣溫會快速下降，天氣再度轉冷。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，今晚起台南以北及東北部地區預期出現明顯降溫變化，有快速降溫之訊號，整體冷空氣將影響本週六清晨，尤其清晨與夜間時段氣溫偏低。

氣象粉專「氣象報馬仔」指出，目前強冷空氣正沿著華北、華東一路快速往南推進，冷空氣南衝速度偏快，有增強為強烈大陸冷氣團之趨勢，今晚起台南以北及東北部地區預期出現明顯降溫變化，有快速降溫之訊號；至於高雄以南及東部地區入夜後氣溫也將轉變，深夜與清晨的低溫感受會更加明顯，整體冷空氣將影響本週六清晨，小編提醒外出時務必加強保暖措施，尤其清晨與夜間時段氣溫偏低，乍暖還寒天氣非常容易感冒，請適時增添衣物，避免受寒。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，受東北季風增強影響，各地沿海及澎湖、金門地區風力逐漸增強，今明2日局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒沿海活動及海上作業的朋友務必留意風勢變化並注意安全。

粉專提醒，明日北部及東北部整日偏冷體感，白天高溫僅17至18度；中南部地區則維持白天舒適且夜間寒冷體感，日夜溫差偏大的天氣，本週六起強冷空氣強度減弱，各地大幅回暖，惟仍受輻射冷卻影響，週六起至下週三整體天氣大致穩定，僅東部地區有局部短暫陣雨，各地大致維持多雲到晴，維持白天溫暖且夜間偏冷的天氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法