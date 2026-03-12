為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    快速降溫訊號來了！ 入夜後急凍 最冷時間曝光

    2026/03/12 17:24 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「氣象報馬仔」表示，今晚起台南以北及東北部地區預期出現明顯降溫變化，有快速降溫之訊號，整體冷空氣將影響本週六清晨，尤其清晨與夜間時段氣溫偏低。示意圖。（資料照）

    氣象粉專「氣象報馬仔」表示，今晚起台南以北及東北部地區預期出現明顯降溫變化，有快速降溫之訊號，整體冷空氣將影響本週六清晨，尤其清晨與夜間時段氣溫偏低。示意圖。（資料照）

    強烈冷氣團來襲！天黑之後，各地氣溫會快速下降，天氣再度轉冷。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，今晚起台南以北及東北部地區預期出現明顯降溫變化，有快速降溫之訊號，整體冷空氣將影響本週六清晨，尤其清晨與夜間時段氣溫偏低。

    氣象粉專「氣象報馬仔」指出，目前強冷空氣正沿著華北、華東一路快速往南推進，冷空氣南衝速度偏快，有增強為強烈大陸冷氣團之趨勢，今晚起台南以北及東北部地區預期出現明顯降溫變化，有快速降溫之訊號；至於高雄以南及東部地區入夜後氣溫也將轉變，深夜與清晨的低溫感受會更加明顯，整體冷空氣將影響本週六清晨，小編提醒外出時務必加強保暖措施，尤其清晨與夜間時段氣溫偏低，乍暖還寒天氣非常容易感冒，請適時增添衣物，避免受寒。

    粉專指出，受東北季風增強影響，各地沿海及澎湖、金門地區風力逐漸增強，今明2日局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒沿海活動及海上作業的朋友務必留意風勢變化並注意安全。

    粉專提醒，明日北部及東北部整日偏冷體感，白天高溫僅17至18度；中南部地區則維持白天舒適且夜間寒冷體感，日夜溫差偏大的天氣，本週六起強冷空氣強度減弱，各地大幅回暖，惟仍受輻射冷卻影響，週六起至下週三整體天氣大致穩定，僅東部地區有局部短暫陣雨，各地大致維持多雲到晴，維持白天溫暖且夜間偏冷的天氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播