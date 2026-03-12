含油廢水逕排側溝污染路面飄異味 基市環局罰商家10.6萬

基隆市環保局調度清溝車輛與清潔隊同仁20人，支援仁愛區公所行政協助，進行側溝油污水抽除作業，以防止油污持續溢流。（圖為基隆市環保局提供）

基隆市環保局接獲民眾陳情反映，基隆市仁愛區仁三路29巷側溝出現油垢外溢散發異味情事。環保局於昨天（11日）及今天（12日）二度派員前往現場稽查，查獲商家確有污染情形，將依相關規定合計開罰新台幣10萬6000元。

經查臨近商家於炒食後，清洗爐灶產生含油廢水未妥善收集處理，即逕行排入側溝，並造成路面油污污染情形，已違反水污染防治法及廢棄物清理法相關規定，將依法分別裁處新台幣10萬元及4800元。此外，稽查人員亦發現有其他商家現場設有水煮爐及煎台等設備，惟未依規定設置油煙污染防制設備，將依違反空氣污染防制法，開罰新台幣1200元，並依法限期改善。

環保局局長馬仲豪表示，餐飲業者於營業過程中所產生之油脂及廢水，應確實設置並妥善維護油水分離設備，避免油污直接排入側溝造成污染。營業過程產生的油煙異味，應設置集氣收集及靜電集塵器等防制設備，以維護環境衛生及公共安全。環保局將持續加強稽查及輔導作業，要求商家落實相關污染防制措施，勿貪圖一時方便徑自將廢油水倒入溝渠。倘再查獲違規情形，將依法從重處分。

馬仲豪指出，鑑於現場路面油污溢流情形嚴重，為維護行人通行安全，環保局現已調度清溝車輛與清潔隊同仁20人，支援仁愛區公所行政協助進行側溝油污水抽除作業，以防止油污持續溢流，造成環境污染並影響民眾通行安全。

環保局將持續追蹤商家改善情形，督促商家落實污染防制措施，如再查獲違規情形，將依法裁處，維護市容環境品質。

