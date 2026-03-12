高捷橘線O9聯開案上路 苓雅運動園區將成「複合型」城市地標

高捷橘線O9苓雅運動園區站旁的聯開案示意圖。（工務局提供）

高捷橘線O9苓雅運動園區站旁的聯開案正式上路，副市長林欽榮今（12）日視察周邊公共設施工程，強調市府採取「公共設施先行」策略，透過道路闢建、滯洪公園新闢、少棒球場升級等工程逐步到位，優先完善周邊交通與休憩機能，打造結合運動、防洪與高機能商業的「複合型城市地標」。

林欽榮表示，O9聯開案A、B、C三基地招商成效斐然，總投資額高達231億元，將興建5棟22至31層的複合型大樓，總面積達8.5萬坪，不只興建高品質住宅與商辦，同時規劃200坪親子館及公托中心，營造「友善育兒」的有感服務。

其中，O9聯開案B基地將規劃設置精緻商旅，打造112間飯店客房，串聯衛武營藝術能量，為藝文表演團體與遊客提供優質住宿；低樓層則引入運動主題餐廳與商店，讓運動與消費機能串聯。

工務局新工處指出，已於去年底完成周邊道路開闢，透過拓寬輔仁路7巷、四維一路等既有巷道，並新闢銜接輔仁路與體育場路間道路，改善苓雅運動園區周邊交通。根據交通局智慧運輸中心分析，周邊道路開闢後，有效分散中正一路約15%轉向車流，提升整體區域交通服務水準。

工務局公園處表示，預計於今年7月完工的O9滯洪公園，將成為重要綠色空間，透過地形高差及植栽配置，打造都市綠洲景觀，兼具防災與休憩功能。

配合O9苓雅運動園區站A基地開發，原中正球場將拆除，並在青少年籃球場旁新設中正棒球場，市府投入7883萬元，進行少棒球場遷移與升級工程，打造嶄新的現代化球場，作為培育基層棒球的重要場域，預計於今年4月完工；未來A、B、C三基地，透過「高雄Highline」立體空橋串聯起完善步行系統，與中正運動場相互串聯，形塑一條完整的運動綠帶，將成為全台最具代表性的運動示範區。

市府強調，整體聯開案預計於122年10月完工，市府將持續監督進度，讓O9苓雅運動園區成為城市新核心。

高雄市副市長林欽榮（中）視察新的少棒球場。（工務局提供）

O9聯開案周邊道路開闢情形。（工務局提供）

