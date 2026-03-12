融合原民文化與運動 桃園楊梅原住民多功能文化傳承場域啟用

桃園市長張善政下午出席楊梅區「原住民多功能文化傳承場域」第一期工程完工典禮。（記者周敏鴻攝）

桃園市楊梅區「原住民多功能文化傳承場域」第一期工程，斥資約3000萬元設置競技交流用的傳統射箭場與籃球場、舉辦各式祭典儀式活動的多功能活動廣場、民族圖騰步道等公共設施，提供原住民聚會或分享生活經驗、文化故事的優質場地，盼能成為凝聚楊梅區原住民族力量的重要據點。

桃園市長張善政下午出席原住民多功能文化傳承場域第一期工程完工典禮，他說，桃園市內的原住民已超過9萬人，因桃園工作機會多，原住民仍快速增加中，未來甚至有機會超越花蓮縣成為全國原住民最多的城市；原住民族傳統文化不能被忘記，市府為此規劃文化傳承場域，希望每一位原住民都能在桃園安居樂業。

請繼續往下閱讀...

原住民多功能文化傳承場域原址為農業部茶及飲料作物改良場用地，經市府原住民族行政局爭取並完成公有地分割撥用，第一期工程總經費約3000萬元，行政院原住民族委員會補助2200餘萬元、市府自籌約800萬元，除設置傳統射箭場、籃球場、多功能活動廣場、民族圖騰步道、昆蟲公寓外，還有水鹿等造型意象，要成為楊梅區多元文化的地標之一；至於第二期工程，將斥資超過1億6000萬元，新建地上3層樓的集會運動場館，並在多功能活動廣場增設膜構天幕。

「原住民多功能文化傳承場域」第一期工程，設置競技交流用的傳統射箭場。（記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法