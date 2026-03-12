台南農產進軍東京食品展 在地加工新品吸引國際買家

木子果舖果乾、台南青柚系列調味粉、馥絲柚皮黑糖磚以及鮮饌蝦子甜甜圈。（圖由台南市府提供）

台南農產前進國際市場！「台南隊」前進東京食品展，多家在地業者首度參展，透過創新加工技術與符合國際檢疫標準的產品，拓展海外通路，吸引不少國際買家與日本通路商洽談合作

亞洲主要交流平台的東京食品展於3月10日至13日登場，台南產品種類豐富，不少都主打「即食」與「方便料理」。來自關廟的云立森貿易推出真空包關廟綠竹筍，新鮮採收後立刻水煮並真空保存，保留竹筍的清甜與脆度，帶殼包裝也讓海外消費者更容易料理。所長茶葉蛋則以即食蛋品吸引買家目光，推出以紅玉紅茶入味的茶葉蛋，特別調整八角風味，更貼近日本消費者口味，另外像爆汁豆干、高蛋白滷蛋白等產品也獲得不少關注。

果乾品牌木子果舖以烘焙技術提升果乾口感與品質，把台灣水果做成四季都能享用的零食。鮮饌國際推出的「蝦滋甜甜圈」則用蝦仁與魚漿製成，外酥內彈，只要氣炸就能上桌，吸引餐飲通路業者詢問合作。

不少產品也展現台南農產的創新利用。台南青利用麻豆文旦開發「芯園柚香調味粉」，推出柚鹽椒香、柚香炙燒、柚梅甘口3種風味，把格外果再利用，兼顧風味與環保概念。麻鑽農坊推出菊花決明子茶，呈現台灣草本茶的自然風味；馥絲國際則把文旦柚皮搭配黑糖製成柚皮黑糖磚，沖泡方便，也成為新型暖飲商品。

此外，綠園牧場帶來整顆柳丁鮮榨、急速冷凍的柳丁汁，保留整顆水果原本的香氣與甜度；永良老頭家則推出老薑黑糖飲品；貫金食品開發的新市毛豆奶與梅嶺紅玉梅茶，也結合台南在地農產特色，已吸引日本業者洽談合作，希望未來能進入日本市場販售。

市長黃偉哲表示，透過國際食品展平台，不僅讓更多國際買家認識台南農產，也展現台南從農業生產到食品加工的完整產業鏈。未來也會持續協助在地業者拓展海外通路，讓台南好味道走向更多國際市場。

綠園牧場柳丁汁、永良老頭家薑粒糖、麻鑽農坊菊花決明子茶、貫金食品毛豆奶與梅嶺紅玉梅茶以及云立森綠竹筍。（圖由台南市府提供）

東京食品展上，所長茶葉蛋系列產品吸引國際買家目光。（圖由台南市府提供）

