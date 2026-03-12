彰化芬園「黃金大道」黃花風鈴木枯萎 民憂再爆倒塌壓人

彰南路一棵黃花風鈴木整棵枯萎，樹基處隆起，民眾憂心有傾倒危機。（記者湯世名攝）

彰化縣芬園鄉彰南路黃花風鈴木花季期間構築的「黃金大道」遠近馳名，不過前年一名郵差在雨天騎車送信途中，遭路旁突然倒塌的黃花風鈴木壓死，事後公路局為此將沿線有傾倒之虞的93棵黃花風鈴木移除；日前花季過後有民眾發現其中1棵樹幹枯萎，樹基處隆起，憂心有傾倒危機，尤其4月梅雨季將屆，萬一再斷裂倒塌，後果不堪設想。

縣府工務處接獲民眾反映後，今天（12日）立即派員前往勘查，確認這棵黃花風鈴木為枯樹，現場移除，並沿路巡視，若有相同枯樹一併移除，以確保用路人安全。

芬園鄉黃花風鈴木主要分布於寶藏寺至溪頭村沿線，全長約5公里有逾600棵。前年4月間一名郵差騎郵務車送信時，遭1棵倒塌的黃花風鈴木砸中，送醫不治，引發地方對於沿線黃花風鈴木是否生長健全的疑慮。公路局南投工務段邀集專家進行風險評估，去年9月將其中93棵樹形生長不良、根部支撐性不佳的黃花風鈴木移除。

生態攝影師米諾斯指出，正常來說，一般黃花風鈴木都會在花朵謝掉後，長出滿滿的綠色豆莢，日前黃花風鈴木花季過後他經過彰南路時，沿線的樹木還有些許花朵，也都長出滿滿的豆莢，唯獨位於寶藏寺附近一棵黃花風鈴木整棵樹枯萎，且長出的豆莢數量相當少，樹基處柏油路面也隆起，其它路樹都沒有地面隆起的現象，因此他懷疑這棵樹已經生病。

他說，前年彰南路發生黃花風鈴木雨中倒塌壓死郵差事件，至今仍記憶猶新，由於即將進入4月梅雨季節，他憂心枯萎的黃花風鈴木恐怕也會有倒塌之虞，萬一再發生倒塌壓到人車，後果不堪設想。

右邊的黃花風鈴木整棵枯萎，與左邊仍有些許花朵滿滿豆莢的風鈴木呈明顯對比。（記者湯世名攝）

枯萎的黃花風鈴木樹基處隆起，民眾憂心有傾倒危機。（記者湯世名攝）

縣府工務處今天移除枯樹。（記者湯世名攝）

