「蓬萊米」百年回銷日本 東京食品展上農業部鎖定高端市場

台灣「蓬萊米」命名百年，台灣米在今年東京食品展大舉向日本市場叩關。（記者林翠儀攝）

今年是台灣「蓬萊米」命名滿100年。蓬萊米是在日治時期自日本引進、並在台灣改良發展的稻米，曾深刻改變台灣農業，也奠定台灣米走向精緻化的基礎。百年後，一場意外的日本「米荒」，讓台灣米首度出現較明顯的輸日契機，形成從「日本引進台灣」到「台灣米回銷日本」的歷史性轉折，農業部的策略則是鎖定高端市場。

今年東京食品展，農業部在「台灣農水產館」規劃「台灣好米專區」，集結3家特色稻米業者，呈現台灣米細緻口感與優良品質，並搭配滷肉燥等台灣特色料理，展現台灣家常米食文化。展館也介紹導入AI精準灌溉與田間監測技術的低碳米，兼顧提升品質與節水減碳，展現台灣農業朝向智慧化與永續發展的成果。

去年日本因缺米、米價高漲，台灣米出口量明顯增加。農業部長陳駿季指出，去年台灣米外銷量約為往年的4倍，達到1萬2548噸，創下歷史新高，主因就是日本市場出現缺米情況，讓台灣米有機會切入。

不過，日本對稻米採取高度保護制度，進口米主要透過政府配額制度管理，配額外關稅每公斤高達3百多日圓。此外，輸日稻米還必須符合植物檢疫證明與農藥殘留「正面表列制度」。對台灣業者而言，真正的門檻不只是品質，而是能否符合日本嚴格的制度與通路規格。

陳駿季也指出，稻米進入日本市場的門檻極高，因此台灣米若要長期經營日本市場，不能走價格戰，而必須走高品質與高附加價值路線。他也不諱言地指出，台灣米輸日策略目前是鎖定高端市場，也就是與其他精品農產的策略類似，以有機栽培、友善環境耕作、產銷履歷與可追溯來源等優勢建立品牌效應，而非與越南、美國等低價大宗米競爭。

他並提出另一個合作方向，就是結合台灣特殊品種米與日本成熟的清酒釀造技術，發展台日合作清酒，提高台灣米附加價值，同時也有助於兩國糧食安全。

此外，台日也可透過策略聯盟共同開拓第三地市場，例如新加坡與馬來西亞等地的華人與日本消費市場，以品質取勝，而非價格競爭。

陳駿季強調，台灣與日本農業生產成本都偏高，因此競爭力不在低價，而在品質與品牌。如果一直做價格競爭，永遠無法和低成本國家相比，只有透過價值競爭，台灣米外銷才有長久機會。

蓬萊米百年，象徵的不只是歷史循環，更是一道新的產業考題。日本米荒為台灣米打開了一道門，但這道門能不能真正走進去、站穩腳步，關鍵仍在於台灣能否把品質、品牌、制度與供應鏈整合成一套可持續的模式。若做得到，這場從蓬萊米開始的百年故事，或許才正要翻開下一頁。

農業部長陳駿季（右3）與駐日代表李逸洋（左3）參觀「台灣農水產館」的台灣好米專區，並與業者合影。（農業部提供）

農業部長陳駿季在東京食品展推展台灣精品米。（記者林翠儀攝）

