    首頁 > 生活

    春節連假助攻！ 雲林2月觀光人次破1215萬 這4處狂吸千萬人

    2026/03/12 16:10 記者黃淑莉／雲林報導
    北港朝天宮春節連假期間每天湧入數10萬人次。（記者黃淑莉攝）

    北港朝天宮春節連假期間每天湧入數10萬人次。（記者黃淑莉攝）

    根據交通部觀光署統計數據，今年1、2月雲林觀光人次逾1215萬人次，相較去年同期增加25%，其中北港朝天宮、武德宮、斗六太平老街及西螺福興宮等4地，就超過1100萬人次。

    觀光署統計數據資料，雲林9大觀光遊憩據點今年1月觀光人次有477.3萬、2月有737.8萬，總計逾1215萬人次，第一名為北港朝天宮436.5萬人，其次依序為斗六太平老街264.4萬、北港武德宮260.3萬、西螺福興宮145.7萬人、古坑綠色隧道43.7萬、斗六膨鼠森林公園29.5萬、草嶺25.8萬、口湖遊憩區13.7萬、劍湖山世界13.3萬。

    雲林縣副縣長陳璧君表示，今年2月春節連假有9天，不只朝天宮、武德宮走春祈福人山人海，褒忠馬鳴山鎮安宮、麥寮拱範宮、台西安西府、四湖三條崙海清宮等指標廟宇也是人流強強滾，且多數都是外縣市香客，也帶動周邊攤商、店家商機。

    陳璧君說，接下來還有白沙屯媽祖徒步北港進香、大甲媽祖遶境進香及北港朝天宮迎媽祖等重要活動接力上場，預估將為雲林再帶來另一波觀光人潮。

    縣府文化觀光處長謝明璇指出，文觀處正著手雲林觀光版圖擴張計畫，鎖定幾個具潛力的場域扶植，包括虎尾鐵橋及周邊地區、麥寮社教園區、虎尾建國眷村、斗六糖廠竹創基地等。

    北港武德宮春節連假期間湧進走春求財人潮。（雲林縣府提供）

    北港武德宮春節連假期間湧進走春求財人潮。（雲林縣府提供）

    虎尾建國眷村春節連假市集吸引許多人湧入。（雲林縣府提供）

    虎尾建國眷村春節連假市集吸引許多人湧入。（雲林縣府提供）

