台東縣中小學聯合運動會 追求速度卻處處趣味

比賽不忘觀察敵情。（記者劉人瑋攝）

台東縣115年中等學校暨國民小學聯合運動會田徑比賽，今起一連3天在縣立體育場登場，下午則是有百公尺競賽、接力及跳高跳遠等比賽，選手在競爭、驗證長久以來的努力之餘，比賽本身也成為選手交誼、親子活動，處處充滿趣味。

這場比賽有來自全縣各高中職、22所國中及87所小學1148位選手參加，不少選手都是「老面孔」，又多是國中小生，很多不同校選手見面就玩在一起，加上學生們個性跳脫，也讓賽場處處歡笑。

全場聲量最大的，就是有學校帶著烏烏茲拉（Vuvuzela），當司儀報出自家選手時，還會為特定選手吹響樂器、十分有聲勢，但後來就算是他校選手，加油隊也跟著奏樂，根本搞不清到底是誰家的加油團。還有家長帶著4、5歲小兒子來看哥哥比賽，小小孩想找哥哥到處大喊「哥哥！」底下國中選手不分男女亂「認親」:「哥哥在這裡！」實在很頑皮。

國中小生百公尺競賽，歡樂成分居多，特別是國小組，不少選手還會偷瞄隔壁跑道跑者，光是表情就十分可愛逗趣。跑道衝刺時，眾人臉部因出力扭曲，但有選手到達終點後不慎跌倒還叫出聲，其他跑者見狀忍不住偷笑、尚需表情管理，所幸整場賽事並無嚴重受傷情事。

但最刺激的還是國中男子組百公尺競賽，其中高年級生已經多年訓練，且年紀身形已接近成人，光看選手衝速時一身充滿張力的肌肉，即知競賽激烈。只是高女組僅有3校參加，主辦方表示，雖未限定僅有體育班可參加，但許多高校因未專心體育、又無體育班，因此未參賽。成績已公布於縣府網站，稍晚將有總體成績公布。

不小心跌倒還叫出來，被其他選手聽到。（記者劉人瑋攝）

不小心笑出來。（記者劉人瑋攝）

國女組寶桑國中表現突出。（記者劉人瑋攝）

選手在場上無不奮力表現。（記者劉人瑋攝）

快到終點，望向攝影師，裁判說，這選手本就有潛力，也「很會留下紀錄」。（記者劉人瑋攝）

最刺激的就是國男高年級組百公尺競賽。（記者劉人瑋攝）

