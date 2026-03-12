為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    屏東市重陽敬老金加碼 百歲人瑞1萬、90-99歲長者3600元

    2026/03/12 16:03 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市提高90歲以上重陽節敬老禮金，加碼到3600元以上。（記者葉永騫攝）

    屏東市提高90歲以上重陽節敬老禮金，加碼到3600元以上。（記者葉永騫攝）

    屏東市民代表會今天通過屏東市重陽節敬老禮金發放自治條例部分修正案，百歲人瑞敬老禮金由6000元提高到1萬元，90歲到99歲則由1000元提高到3600元，預估每年屏東市公所將多支出500萬元預算，今年重陽節開始實施。

    屏東市公所在113年調整重陽節敬老禮金，放寬敬老禮金領取年齡從75歲下修至年滿65歲以上長者，65~69歲長者每人500元，70~99歲長者每人1000元整，百歲以上人瑞每人6000元，下修了發放年齡，讓更多長輩受惠。當時經費增加約1730萬元。

    今年許多長輩向市長周佳琪反映，希望調整90歲以上的敬老金，在徵詢各方意見後，屏東市公所在這次市民代表會臨時會提案修正屏東市重陽節敬老禮金發放自治條例，提高90歲以上的長輩敬老金，屏東市民代表會臨時會今天正式通過，從今年重陽即開始實施。

    屏東市民代表李玉萍表示，屏東縣重陽敬老禮金規定，年滿90歲以上發放2000元，百歲人瑞發放1萬元並獲總統府致贈敬老狀及金鎖片，這是縣府發放給所有縣民，屏東市則從前年起讓65歲以上的長者都能領到敬老禮金，這次再加碼讓90歲以上長者都能領到更多的敬老禮金，長者都相當高興。

