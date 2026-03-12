嘉縣府助創世7植物人院民逛台灣燈會 家屬心好暖

創世基金會嘉義院今規劃植物人院民及家屬逛燈會，感受節慶氛圍。（創世嘉義院提供）

2026台灣燈會在嘉義縣如火如荼舉行，每天吸引大批民眾前往賞燈，創世基金會嘉義院今規劃社區融合活動，透過嘉義縣政府安排復康巴士，協助7名植物人院民及家屬在工作人員陪同下逛燈會賞花燈，讓台灣燈會增添社會關懷的溫暖。

今天創世嘉義院7名植物人院民及家屬前往嘉義縣台灣燈會區賞燈，嘉義縣社會局身障福利科長陳柏成熱心導覽，介紹主燈「光沐–世界的阿里山」等燈會特色，並致贈燈會禮品為家屬加油打氣；植物人院民雖無法言語、行動，工作人員與家屬透過他們閃閃發亮的眼神，都感受到他們難得外出的興奮與喜悅。

請繼續往下閱讀...

陳柏成表示，植物人照顧就像一場看不到終點的馬拉松，許多家庭在身心與經濟的雙重壓力下仍堅持守候，縣府團隊得知創世的計畫後，立即與社會局啟動協調機制，安排復康巴士，讓家屬每一份守候都被看見；每個人生而平等，都擁有參與社會的權利，不會因身心障礙而被剝奪參與社會的機會。

創世嘉義院長蕭伃雯說，安養院不只提供植物人專業生活照護，透過規劃如這次逛燈會的社區融合活動，刺激院民感官，帶他們外出感受外界環境變化；植物人外出不容易，謝謝縣府團隊協助，讓不可能變成可能。

創世嘉義院經嘉義縣政府協助安排，帶領植物人院民及家屬外出看花燈。（創世嘉義院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法