    首頁 > 生活

    訂桌首日即完售 沉浸式「客家祈福宴」3/21屏東竹田頓物驛登場

    2026/03/12 16:02 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府將於3月21日在竹田頓物驛舉辦「客家祈福宴」。（取自屏東縣政府客務處臉書）

    屏東縣政府推動客庄文化創新再添亮點，將於3月21日在竹田頓物驛舉辦的「客家祈福宴」，開放訂桌首日即完售，活動將以沉浸式劇場、客家辦桌為核心概念，融合戲劇演出、歌舞表演與在地料理，打造沉浸式劇場客家祈福宴，讓民眾在享用宴席同時，也能沉浸戲劇情境，從視覺、聽覺到味覺，完整感受屏東客庄文化的溫度與祝福。

    屏東縣政府客家事務處今（12）日表示，客家文化中的「祈福宴」源於客庄敬天謝土的文化傳統，象徵向天地與伯公表達感恩，祈願風調雨順、地方平安，並透過宴席與親友、眾人共享福氣；透過此次活動，以創新的文化展演方式重新詮釋客庄辦桌文化，讓傳統不只被保存，也能被體驗與參與。

    本次祈福宴特別邀請台灣資深餐旅專業經理人、時藝集團餐旅長王琦玉擔任活動主理人，整合宴席內容與文化敘事；並由米其林必比登推介名店主廚陳勇孝擔任名譽主廚，結合屏東在地食材與客家料理精神，設計出融合傳統與創意的特色宴席。

    菜單緊扣客家喜慶文化，有象徵添丁進喜的「圓滿添丁甜湯圓」、寓意紅運當頭的「紅運報喜麻油雞」，以及櫻花蝦油飯、甘蔗香滷黑豬東坡肉、旺來有餘龍虎斑、長久板條燴雙喜海蝦、芋香雙喜沙茶蟹，與客家補運四寶平安湯等料理，透過在地食材與料理技藝，呈現客庄飲食文化的深厚底蘊。

    除宴席料理，本次活動另一亮點為沉浸式劇場演出，大事件劇場劇團製作、以客家文化中的「添丁喜事」為故事主軸，描繪新婚夫妻迎來新生命後舉辦祈福宴、邀請親友共聚祝福的過程。演出融合戲劇敘事、客家唸歌與山歌、群舞與生活對話，呈現客庄家庭籌備辦桌、親友齊聚祝福的溫暖場景，讓觀眾在享用宴席同時，也彷彿走入故事之中。

    許多民眾在報名成功後紛紛表示期待，認為「一邊吃辦桌、一邊看戲」的形式十分新鮮，也能更深入感受客庄文化的魅力。

    打造屏縣客庄觀光新地標，「竹田頓物驛」一號倉庫農曆年間試營運受好評，即將開幕。（取自屏東縣政府客務處臉書）

