165年傳統 北投集應廟5年一度遶境 老尪公神像難得與「替代老祖」同場

北投集應廟14日將舉辦已有165年傳統、每5年一次的「迎尪公老祖神像大遶境」，不僅張姓的坪頂集應廟和義山集應廟就近參加助陣，遠在木柵的張姓木柵集應廟也贊助北投集應廟所列最昂貴的陣頭。另外，林姓萬隆集應廟在160多年前分得的老媽神像，和廟內最古老的尪公神像也將首次參加。

祖籍安溪縣大坪鄉的北投高氏族人，1847年雕製了一尊保儀尊王神像（俗稱「尪公老祖」），而住在文山區的高姓宗親也與祖籍相同的張姓與林姓於1860年在景美蓋了一間集應廟，希望該尪公老祖神像能夠駐駕該廟，於是兩地信徒相約自1861年起，「尪公老祖」神像在回北投駐駕1年後再借景美的集應廟駐駕4年，而這每5年一次的橫跨台北盆地南北兩地、費時兩天的神像移駕，在台灣縱貫鐵路還沒有完成的清代，成為路線最遠且同鄉宗族參與人數最多的宗教遶境活動，就算在1917年也有設席250桌以上讓萬人用餐盛況。

北投集應廟主任委員高銓彬表示，最受矚目的尪公老祖神像因正與景美集應廟打歸屬官司，且景美集應廟已向法官表示不讓老祖神像先回北投，故無法在本次遶境時亮相；儘管如此，北投集應廟在2016年另刻命名為「替代老祖」的神像將置於老祖神轎內，此尊全世界「最年輕的老祖」也算是僅見，未來在北投集應廟勝訴後，便無機會再亮相，有意觀此神像真貌者，可把握本次遶境機會。

廟方表示，當日上午8點，將自北投捷運奇岩站整隊至鎮安宮、慈后宮、廣福宮，中午12點起駕後，老祖、老媽神轎將停駕於集應廟保儀尊王發源地牆壁有彩繪神轎，經過北投集應廟、坪頂集應廟、興福寮真聖宮後，沿路經過淡水捷運站淡水捷運、捷運忠義站，最後抵達北投集應廟。

